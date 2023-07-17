Армія Чехії закуповує безпілотники-камікадзе

З огляду на масштабне використання дронів в російсько-українській війні, чеська армія готується закупити так звані резервні боєприпаси, інакше відомі як дрони-камікадзе. Це комбінація керованої ракети і безпілотного літального апарату. Наразі Міністерство оборони веде переговори з конкретним постачальником обраної системи резервних боєприпасів. З огляду на характер проекту, міністерство зобов'язане зберігати комерційну таємницю по відношенню до обраного постачальника.

Про це повідомила прес-секретар Генерального штабу Властіміла Кіпрісова в інтерв'ю виданню Pravo.

За інформацією ЗМІ, оборонне відомство має вести переговори з ізраїльською компанією UVision, яка виробляє безпілотники-смертники Hero різних розмірів — від маленького восьмикілограмового до 150-кілограмового, здатного пролітати 200 кілометрів і знищувати важку броньовану техніку.

Армія має намір закупити десять комплектів резервних боєприпасів для підрозділів сухопутних військ. Генеральний штаб планує підписати контракт до кінця 2023 року. Речниця не уточнила, скільки коштуватимуть дрони-камікадзе.

За словами головного редактора журналу Army Technical Magazine (ATM) Міхала Здобінського, дрони-камікадзе поєднують в собі переваги керованої ракети і розвідувального безпілотника.

«Він використовувався і раніше, але в Україні він довів, наскільки це небезпечна зброя, тому що це і розвідувальна, і патрульна, і ударна машина в одному», — сказав Здобінський ЗМІ.

Це пов'язано з тим, що безпілотник- камікадзе, як правило, працює безшумно і має низьку швидкість, тому його важче виявити на радарі, і він може кружляти над своєю ціллю, вичікуючи найкращого моменту для атаки. Менші дрони може запускати і контролювати один солдат, який може нести і пускову установку, і дрон на спині. Більші дрони вже повинні транспортуватися до місця призначення за допомогою техніки.

Ярослав Гальба з Університету оборони каже, що резервні боєприпаси використовуються арміями вже багато років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що безпілотники атакували військову базу та влаштували переполох в аеропорту «Внуково».

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