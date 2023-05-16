У росії з Іраном «безпрецедентне оборонне партнерство»: адмірал Джон Кірбі про те, як рф допомагають «вбивати українців»

Про «безпрецедентне оборонне партнерство» між росією та Іраном заявив речник Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі. На брифінгу для журналістів у Вашингтоні він сказав, що співпраця є «двосторонньою», і обидві країни надають одна одній зброю та технічні знання, допомагаючи «вбивати українців» і дестабілізувати ворогів Ірану на Близькому Сході.

«Ми продовжуємо бачити ознаки того, що Іран і росія розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство. Іран залишається головним військовим партнером росії. Він вже надає їй артилерійські і танкові снаряди для використання в Україні. Іран також продовжує надавати росії безпілотні літальні апарати одностороннього ураження (дрони), — заявив адмірал Кірбі. — З серпня Іран надав країні понад 400 безпілотників — переважно типу камікадзе Shahed. росія використала більшість з цих БПЛА, застосовуючи їх для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Надаючи росії ці БПЛА, Іран безпосередньо сприяє російській агресивній війні в Україні. Взаємодія між Іраном і росією в питаннях щодо продажу передових озброєнь, особливо досконаліших БПЛА, зараз продовжується».

Він попередив, що ці відносини є симбіотичними, адже це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, регіону на Близькому Сході та міжнародній спільноті.

«Ми використовуємо інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити й зірвати цю діяльність, і готові робити більше, — додав адмірал Джон Кірбі. — росія та Іран продовжують порушувати свої зобов'язання за резолюцією Ради Безпеки ООН 2231, беручи участь у передачі безпілотників з Ірану до росії без схвалення Ради Безпеки ООН. А росія пропонує Ірану безпрецедентну оборонну співпрацю, зокрема в галузі ракет, електроніки й протиповітряної оборони».

Минулого місяця Іран оголосив про завершення угоди про купівлю у росії винищувачів Су-35. Також він прагне придбати у росії додаткову військову техніку, в тому числі ударні вертольоти, радари і 130 навчально-бойових літаків. Загалом Іран має намір отримати від росії військову техніку на мільярди доларів, зазначив Джон Кірбі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили черговий «рій» іранських дронів-камікадзе, які атакували Київщину.

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