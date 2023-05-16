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У росії з Іраном «безпрецедентне оборонне партнерство»: адмірал Джон Кірбі про те, як рф допомагають «вбивати українців»

21:15 17 травня 2023
Путін

Про «безпрецедентне оборонне партнерство» між росією та Іраном заявив речник Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі. На брифінгу для журналістів у Вашингтоні він сказав, що співпраця є «двосторонньою», і обидві країни надають одна одній зброю та технічні знання, допомагаючи «вбивати українців» і дестабілізувати ворогів Ірану на Близькому Сході.

«Ми продовжуємо бачити ознаки того, що Іран і росія розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство. Іран залишається головним військовим партнером росії. Він вже надає їй артилерійські і танкові снаряди для використання в Україні. Іран також продовжує надавати росії безпілотні літальні апарати одностороннього ураження (дрони), — заявив адмірал Кірбі. — З серпня Іран надав країні понад 400 безпілотників — переважно типу камікадзе Shahed. росія використала більшість з цих БПЛА, застосовуючи їх для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Надаючи росії ці БПЛА, Іран безпосередньо сприяє російській агресивній війні в Україні. Взаємодія між Іраном і росією в питаннях щодо продажу передових озброєнь, особливо досконаліших БПЛА, зараз продовжується».

Він попередив, що ці відносини є симбіотичними, адже це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, регіону на Близькому Сході та міжнародній спільноті.

«Ми використовуємо інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити й зірвати цю діяльність, і готові робити більше, — додав адмірал Джон Кірбі. — росія та Іран продовжують порушувати свої зобов'язання за резолюцією Ради Безпеки ООН 2231, беручи участь у передачі безпілотників з Ірану до росії без схвалення Ради Безпеки ООН. А росія пропонує Ірану безпрецедентну оборонну співпрацю, зокрема в галузі ракет, електроніки й протиповітряної оборони».

Минулого місяця Іран оголосив про завершення угоди про купівлю у росії винищувачів Су-35. Також він прагне придбати у росії додаткову військову техніку, в тому числі ударні вертольоти, радари і 130 навчально-бойових літаків. Загалом Іран має намір отримати від росії військову техніку на мільярди доларів, зазначив Джон Кірбі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили черговий «рій» іранських дронів-камікадзе, які атакували Київщину.

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