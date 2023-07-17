Аналітики назвали співвідношення втрат України і росії у війні

Згідно даних платформи Oryx, тенденція щодо значно більших втрат окупантів у техніці та артилерії в порівнянні з втратами сил оборони України зберігається приблизно у співвідношенні 1 до 3. Й це все при умові, що російські війська знаходяться у обороні, а українська сторона веде наступальні дії на оборонні позиції ворога. Такі висновки можна зробити із даних незалежної статистики, на яку звертає увагу OSINT-експерт Якуб Яновський у своєму треді у Twitter, пишет informnapalm.

«Співвідношення втрат 1 до 3 в техніці, та ще й навпаки не у наступаючої сторони, а у тієї, що сидить у обороні — повністю руйнує попередні усталені уявленні військової науки, що наступаючі сили несуть більші втрати, ніж ті, що обороняються».

За словами аналітика, наша країна в цій війні багато в чому руйнує усталені догмати військової науки. Демонструє не тільки величезну волю до перемоги, але і значну майстерність у застосуванні обмежених сил та засобів у протидії значно більшим силам агресора.

Раніше «ФАКТИ» писали, що журналісти перерахували причини можливої поразки: «Ми можемо програти війну».

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