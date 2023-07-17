Назавжди 32: російські окупанти вбили воїна, який захищав Україну з 2015 року

Російський снаряд відібрав життя 32-річного молодшого сержанта Валентина Маркова, який потрапив під артилерійський обстріл та отримав поранення несумісні з життям.

Земляки розповідають — Валентин був завжди веселим, енергійним та життєрадісним. По закінченню школи вступив до Хмельницького професійного ліцею електроніки, де здобув освіту електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. А вже у вересні 2015 року Валентин вступив до лав Збройних Сил України, брав участь в антитерористичній операції у складі 44 окремої артилерійської бригади дивізіону артилерійської розвідки, повідомляє Чорноострівська ОТГ.

Нагороджений медалями «За відвагу» та «За заслуги», грамотою за зразкове виконання поставлених завдань, відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» та подякою Президента України за самовіддане служіння українському народові, сумлінне і бездоганне виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету і територіальної цілісності держави.

З жовтня 2018 року Валентин Марков служив стрільцем 1-ї групи охорони та патрульно-постової служби 2-го взводу охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку. Був нагороджений грамотами за старанність та професіоналізм у виконанні службового обов’язку. В 2019 році Валентин познайомився із Ольгою, 19 червня цього ж року закохані одружилися. Згодом у молодого подружжя з’явився синочок Олександр.

У жовтні 2021 року, по закінченні контракту, воїн залишив військову службу заради сім’ї, хотів більше часу приділити своїм близьким. Валентин та його молодший брат Анатолій у ранньому віці залишилися без матері, їх виховувала бабуся. Тому своїм дітям він хотів дати теплоту та батьківську любов, якої так не вистачало у дитинстві.

Під час повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року Валентин був призваний на військову службу до військової частини А7013 65 артилерійської бригади. Він був завжди патріотом своєї країни — мріяв про вільну, незалежну Україну, мріяв повернутись додому живим, мріяв присвятити життя своїй сім’ї, але …

10 липня 2023 року під час виконання бойового завдання молодший сержант Марков Валентин потрапив під артилерійський обстріл та отримав поранення несумісні з життям. Протягом кількох годин лікарі намагались врятувати його життя, та серце героя зупинилось. Тепер Валентину назавжди 32. Поховали військового на місцевому кладовищі в селі Вовча Гора.

Раніше «ФАКТИ» писали про старшого лейтенанта, який загинув на Запоріжжі: «9 днів не дожив до свого 29-річчя».

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