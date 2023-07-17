Чизкейк з лохиною без випікання: смачнющий бюджетний десерт (відео)
Існують десятки рецептів чизкейка. Цей десерт можна приготувати навіть без випікання. Можна експериментувати й додавати різноманітні ягоди, робити шоколадним, лимонним, персиковим чи класичним.
Рецептом одного з чизкейків поділилися у Телеграм-канаі «Кулінарна книга». Він простий у приготуванні та дуже смачний. До того ж це один із найбюджетніших десертів.
Інгредієнти:
- 200 г печива.
- 75 г вершкового масла.
- 350 г кисломолочного сиру 9%.
- 250 г сметани.
- 100 г цукру.
- 50 г лохини.
- 20 г желатину + 100 мл холодної води.
- 1 упаковка желе.
- 300 мл води.
Приготування
- Подрібніть печиво.
- Розтопіть масло і змішайте з подрібненим печивом.
- Викладіть отриману масу в форму і вирівняйте основу. Поставте в холодильник.
- Залийте желатин холодною водою і зачекайте 10 хвилин.
- Збийте кисломолочний сир, сметану, цукор і лохину до однорідності.
- Розтопіть желатин і додайте до сирної маси. Перемішайте швидко.
- Вилийте начинку на основу в формі. Поставте в холодильник до застигання.
- Приготуйте желе за інструкцією на упаковці і охолодіть до кімнатної температури.
- Розташуйте лохину на чизкейку і залийте желе на половину ягід. Поставте в холодильник.
- Додайте решту желе і залиште в холодильнику до повного застигання чизкейку (~ 5 годин).
- Дістаньте з форми, наріжте на шматочки і насолоджуйтеся.
Радимо доповнити чізкейк домашнім фруктовим лимонадом і гарний настрій буде забезпечено!33