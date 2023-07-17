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Чизкейк з лохиною без випікання: смачнющий бюджетний десерт (відео)

19:20 17 липня 2023
Чізкейк з лохиною

Існують десятки рецептів чизкейка. Цей десерт можна приготувати навіть без випікання. Можна експериментувати й додавати різноманітні ягоди, робити шоколадним, лимонним, персиковим чи класичним.

Рецептом одного з чизкейків поділилися у Телеграм-канаі «Кулінарна книга». Він простий у приготуванні та дуже смачний. До того ж це один із найбюджетніших десертів.

Інгредієнти:

  • 200 г печива.
  • 75 г вершкового масла.
  • 350 г кисломолочного сиру 9%.
  • 250 г сметани.
  • 100 г цукру.
  • 50 г лохини.
  • 20 г желатину + 100 мл холодної води.
  • 1 упаковка желе.
  • 300 мл води.

Приготування

  1. Подрібніть печиво.
  2. Розтопіть масло і змішайте з подрібненим печивом.
  3. Викладіть отриману масу в форму і вирівняйте основу. Поставте в холодильник.
  4. Залийте желатин холодною водою і зачекайте 10 хвилин.
  5. Збийте кисломолочний сир, сметану, цукор і лохину до однорідності.
  6. Розтопіть желатин і додайте до сирної маси. Перемішайте швидко.
  7. Вилийте начинку на основу в формі. Поставте в холодильник до застигання.
  8. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці і охолодіть до кімнатної температури.
  9. Розташуйте лохину на чизкейку і залийте желе на половину ягід. Поставте в холодильник.
  10. Додайте решту желе і залиште в холодильнику до повного застигання чизкейку (~ 5 годин).
  11. Дістаньте з форми, наріжте на шматочки і насолоджуйтеся.

Радимо доповнити чізкейк домашнім фруктовим лимонадом і гарний настрій буде забезпечено!

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