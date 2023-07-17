Чизкейк з лохиною без випікання: смачнющий бюджетний десерт (відео)

Існують десятки рецептів чизкейка. Цей десерт можна приготувати навіть без випікання. Можна експериментувати й додавати різноманітні ягоди, робити шоколадним, лимонним, персиковим чи класичним.

Рецептом одного з чизкейків поділилися у Телеграм-канаі «Кулінарна книга». Він простий у приготуванні та дуже смачний. До того ж це один із найбюджетніших десертів.

Інгредієнти:

200 г печива.

75 г вершкового масла.

350 г кисломолочного сиру 9%.

250 г сметани.

100 г цукру.

50 г лохини.

20 г желатину + 100 мл холодної води.

1 упаковка желе.

300 мл води.

Приготування

Подрібніть печиво. Розтопіть масло і змішайте з подрібненим печивом. Викладіть отриману масу в форму і вирівняйте основу. Поставте в холодильник. Залийте желатин холодною водою і зачекайте 10 хвилин. Збийте кисломолочний сир, сметану, цукор і лохину до однорідності. Розтопіть желатин і додайте до сирної маси. Перемішайте швидко. Вилийте начинку на основу в формі. Поставте в холодильник до застигання. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці і охолодіть до кімнатної температури. Розташуйте лохину на чизкейку і залийте желе на половину ягід. Поставте в холодильник. Додайте решту желе і залиште в холодильнику до повного застигання чизкейку (~ 5 годин). Дістаньте з форми, наріжте на шматочки і насолоджуйтеся.

Радимо доповнити чізкейк домашнім фруктовим лимонадом і гарний настрій буде забезпечено!

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