Домашній абрикосовий лимонад: яскравий і смачний
Лимонад — порятунок у літню спеку. Традиційно він готується з лимоном і м'ятою. Але чому ж не спробувати й інші смаки? Наприклад, вишневий, малиновий, абрикосовий, персиковий?
Рецептом напою поділилася кулінар Ольга Носуль, яка раніше пропонувала рецепт варення з полуниці нашвидкуруч.
- Абрикосовий лимонад смачний і ароматний, — каже Ольга Носуль. — Для його приготування важливо вибрати дуже стиглі абрикоси. Рецепт розрахований на кілька персон.
Домашній абрикосовий лимонад
- Стиглі абрикоси — 0,5 кг
- Склянка цукру
- Свіжовичавлений сік двох лимонів
- Холодна газована вода
- М'ята (для декору)
Витягти кісточки зі стиглих абрикосів, додати цукор і подрібнити фрукти в блендері. Наповнити склянку цією масою на чверть, додати трохи свіжовичавленого соку лимона і перемішати. Залити холодною газованою водою. Ще раз перемішати. Прикрасити напій листочками свіжої м'яти.
І насолоджуйтеся!
Нагадаємо рецепт десерту «Розрада в дощовий день».
Фото з альбому Ольги Сметанської8