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Домашній абрикосовий лимонад: яскравий і смачний

22:30 30 червня 2023
абрикоси

Лимонад — порятунок у літню спеку. Традиційно він готується з лимоном і м'ятою. Але чому ж не спробувати й інші смаки? Наприклад, вишневий, малиновий, абрикосовий, персиковий?

Рецептом напою поділилася кулінар Ольга Носуль, яка раніше пропонувала рецепт варення з полуниці нашвидкуруч.

- Абрикосовий лимонад смачний і ароматний, — каже Ольга Носуль. — Для його приготування важливо вибрати дуже стиглі абрикоси. Рецепт розрахований на кілька персон.

Домашній абрикосовий лимонад

  • Стиглі абрикоси — 0,5 кг
  • Склянка цукру
  • Свіжовичавлений сік двох лимонів
  • Холодна газована вода
  • М'ята (для декору)

Витягти кісточки зі стиглих абрикосів, додати цукор і подрібнити фрукти в блендері. Наповнити склянку цією масою на чверть, додати трохи свіжовичавленого соку лимона і перемішати. Залити холодною газованою водою. Ще раз перемішати. Прикрасити напій листочками свіжої м'яти.

І насолоджуйтеся!

Нагадаємо рецепт десерту «Розрада в дощовий день».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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