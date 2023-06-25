Домашній абрикосовий лимонад: яскравий і смачний

Лимонад — порятунок у літню спеку. Традиційно він готується з лимоном і м'ятою. Але чому ж не спробувати й інші смаки? Наприклад, вишневий, малиновий, абрикосовий, персиковий?

Рецептом напою поділилася кулінар Ольга Носуль, яка раніше пропонувала рецепт варення з полуниці нашвидкуруч.

- Абрикосовий лимонад смачний і ароматний, — каже Ольга Носуль. — Для його приготування важливо вибрати дуже стиглі абрикоси. Рецепт розрахований на кілька персон.

Домашній абрикосовий лимонад Стиглі абрикоси — 0,5 кг

Склянка цукру

Свіжовичавлений сік двох лимонів

Холодна газована вода

М'ята (для декору)

Витягти кісточки зі стиглих абрикосів, додати цукор і подрібнити фрукти в блендері. Наповнити склянку цією масою на чверть, додати трохи свіжовичавленого соку лимона і перемішати. Залити холодною газованою водою. Ще раз перемішати. Прикрасити напій листочками свіжої м'яти.

І насолоджуйтеся!

Нагадаємо рецепт десерту «Розрада в дощовий день».

Фото з альбому Ольги Сметанської

8

Читайте нас у Facebook та Instagram