«Існує чимало десертів, що не потребують використання електрики», -- кондитерка Наталя Берладин

Коли вдома немає світла, здається, що життя зупиняється. Не працюють електроприлади, а без у 21-му сторіччі ніяк не обійтись. Проте завжди можна найти вихід з ситуації.

Львівська кондитерка Наталя Берладин поділилась з «ФАКТАМИ» секретами приготування десертів, які не потребують використання електрики.

Серед них — шоколадна ковбаска, чізкейк у склянці та пана-кота.

«Вершковий крем легше приготувати без міксера, ніж масляний»

- Відключення світла потребує чіткої організації процесів у кожній сфері, і кондитерська справа — не виключення, -- говорить Наталя Берладин. — Я планую роботу таким чином. Спершу треба встигнути зробити зефір, бісквіт, креми — все, що потребує електроенергії. А потім займаюсь випічкою, оскільки у мене газова духовка. А ще декорую тортики, начиняю горішки. Проте хочу сказати, що існує чимало десертів, які можна приготувати без використання електрики.

Це і пана-кота, і шоколадна ковбаска, і чізкейк у склянці…

- Поділитесь рецептами?

- Із задоволенням. Ось, наприклад, рецепт шоколадної ковбаски.

Шоколадна ковбаска печиво до кави 220 г

вершкове масло 80 г

чорний шоколад 80 г

згущене молоко 160 г

какао 20 г Половину печива ламаємо на шматочки (1см), іншу перетворюємо у крихту. Всі інгредієнти (крім печива) кладемо у каструльку і нагріваємо, щоб утворилась однорідна маса (не кип'ятити!). Додаємо печиво, вимішуємо та формуємо за допомогою харчової плівки ковбаски. Ставимо у холодильник на 3−4 години. Потім посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось з чаєм чи кавою.

Шоколадна ковбаска сподобається і дорослим, і дітям

-- Мішленівські кухарі не раз розповідали мені, що віддають перевагу збиванню крему вінчиком, а не міксером, замішуванню тіста руками, а не комбайном. Руки передають тісту, на їхню думку, особливу енергію. А що ви думаєте з цього приводу?

-- Ми настільки звикли до техніки, що важко переходити до збивання кремів вручну. Це можливо, коли робиш один бісквіт, а коли кілька — складно. Вершковий крем, наприклад, легше приготувати без міксера, ніж масляний. Отож, масляний раджу все ж готувати за допомогою міксеру.

-- Як приготувати чізкейк у склянках?

-- Це нескладно. Ось рецепт.

Чізкейк у склянках вершковий крем-сир 300 г

вершки 300 г

цукрова пудра 100−120 г

желатин 6 г +30 г води

печиво до кави 150 г Печиво подрібнюємо в дрібну крихту. Желатин замочуємо у воді. Сир, вершки, цукрову пудру перетираємо у однорідну масу і додаємо желатин. На дно склянки даємо крихту. Викладаємо сирну масу. Ставимо в холодильник на 1 годину. Зверху можна додати ягоди та фрукти або ягідний чи фруктовий соус.

Чізкейк у склянках – це гарно та смачно

- Якими ягодами краще декорувати десерт?

- Малиною, ожиною, лохиною або полуницею. Щодо фруктів, це можуть бути мандарини, ківі, ананас.

— Чи складно приготувати пану-коту?

- Ні, досить просто. Важливо дотримуватись рецептури.

Пана-кота 300 г вершків

100 мл молока

50 г цукру

8 г желатину + 48 г води

Ваніль (за смаком) 1. Заливаємо желатин водою і ставимо, щоб набух. 2. Доводимо вершки та молоко до кипіння (але не кип’ятимо) 3. Додаємо желатинову масу до гарячої вершково-молочної та розмішуємо до повного розчинення . 4. Коли остигне до кімнатної температури, розливаємо по склянках (залишаємо ще місце для фруктового соусу.) 5.Ставимо у холодильник на 2−3 год, потім зверху заливаємо соусом. Для його приготування потрібно 100 г ягід, столова ложка цукру, чайна крохмалю. Соус треба заварити (помішуючи, довести до кипіння та варити на маленькому вогні до загустіння дві хвилини), остудити і залити зверху.

Пана-кота – десерт ніжний та апетитний

— Вже зовсім незабаром Різдво та Новий рік. Що плануєте готувати на свята?

- Зефір, горішки, штолен і неймовірно смачний пляцок «Валевська».

Нагадаємо рецепт апетитних зефірних грибочків від пані Наталі.

Фото з альбому Наталії Берладин

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