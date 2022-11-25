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Книга рецептів

«Існує чимало десертів, що не потребують використання електрики», -- кондитерка Наталя Берладин

16:35 25 листопада 2022
Наталія Берладин

Коли вдома немає світла, здається, що життя зупиняється. Не працюють електроприлади, а без у 21-му сторіччі ніяк не обійтись. Проте завжди можна найти вихід з ситуації.

Львівська кондитерка Наталя Берладин поділилась з «ФАКТАМИ» секретами приготування десертів, які не потребують використання електрики.

Серед них — шоколадна ковбаска, чізкейк у склянці та пана-кота.

«Вершковий крем легше приготувати без міксера, ніж масляний»

- Відключення світла потребує чіткої організації процесів у кожній сфері, і кондитерська справа — не виключення, -- говорить Наталя Берладин. — Я планую роботу таким чином. Спершу треба встигнути зробити зефір, бісквіт, креми — все, що потребує електроенергії. А потім займаюсь випічкою, оскільки у мене газова духовка. А ще декорую тортики, начиняю горішки. Проте хочу сказати, що існує чимало десертів, які можна приготувати без використання електрики.

Це і пана-кота, і шоколадна ковбаска, і чізкейк у склянці…

- Поділитесь рецептами?

- Із задоволенням. Ось, наприклад, рецепт шоколадної ковбаски.

Шоколадна ковбаска

  • печиво до кави 220 г
  • вершкове масло 80 г
  • чорний шоколад 80 г
  • згущене молоко 160 г
  • какао 20 г

Половину печива ламаємо на шматочки (1см), іншу перетворюємо у крихту.

Всі інгредієнти (крім печива) кладемо у каструльку і нагріваємо, щоб утворилась однорідна маса (не кип'ятити!).

Додаємо печиво, вимішуємо та формуємо за допомогою харчової плівки ковбаски.

Ставимо у холодильник на 3−4 години.

Потім посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось з чаєм чи кавою.

Шоколадна ковбаска сподобається і дорослим, і дітям

-- Мішленівські кухарі не раз розповідали мені, що віддають перевагу збиванню крему вінчиком, а не міксером, замішуванню тіста руками, а не комбайном. Руки передають тісту, на їхню думку, особливу енергію. А що ви думаєте з цього приводу?

-- Ми настільки звикли до техніки, що важко переходити до збивання кремів вручну. Це можливо, коли робиш один бісквіт, а коли кілька — складно. Вершковий крем, наприклад, легше приготувати без міксера, ніж масляний. Отож, масляний раджу все ж готувати за допомогою міксеру.

-- Як приготувати чізкейк у склянках?

-- Це нескладно. Ось рецепт.

Чізкейк у склянках

  • вершковий крем-сир 300 г
  • вершки 300 г
  • цукрова пудра 100−120 г
  • желатин 6 г +30 г води
  • печиво до кави 150 г

Печиво подрібнюємо в дрібну крихту.

Желатин замочуємо у воді.

Сир, вершки, цукрову пудру перетираємо у однорідну масу і додаємо желатин.

На дно склянки даємо крихту.

Викладаємо сирну масу.

Ставимо в холодильник на 1 годину.

Зверху можна додати ягоди та фрукти або ягідний чи фруктовий соус.

Чізкейк у склянках – це гарно та смачно

- Якими ягодами краще декорувати десерт?

- Малиною, ожиною, лохиною або полуницею. Щодо фруктів, це можуть бути мандарини, ківі, ананас.

— Чи складно приготувати пану-коту?

- Ні, досить просто. Важливо дотримуватись рецептури.

Пана-кота

  • 300 г вершків
  • 100 мл молока
  • 50 г цукру
  • 8 г желатину + 48 г води
  • Ваніль (за смаком)

1. Заливаємо желатин водою і ставимо, щоб набух.

2. Доводимо вершки та молоко до кипіння (але не кип’ятимо)

3. Додаємо желатинову масу до гарячої вершково-молочної та розмішуємо до повного розчинення .

4. Коли остигне до кімнатної температури, розливаємо по склянках (залишаємо ще місце для фруктового соусу.)

5.Ставимо у холодильник на 2−3 год, потім зверху заливаємо соусом.

Для його приготування потрібно 100 г ягід, столова ложка цукру, чайна крохмалю. Соус треба заварити (помішуючи, довести до кипіння та варити на маленькому вогні до загустіння дві хвилини), остудити і залити зверху.

Пана-кота – десерт ніжний та апетитний

— Вже зовсім незабаром Різдво та Новий рік. Що плануєте готувати на свята?

- Зефір, горішки, штолен і неймовірно смачний пляцок «Валевська».

Нагадаємо рецепт апетитних зефірних грибочків від пані Наталі.

Фото з альбому Наталії Берладин

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