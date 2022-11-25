«Існує чимало десертів, що не потребують використання електрики», -- кондитерка Наталя Берладин
Коли вдома немає світла, здається, що життя зупиняється. Не працюють електроприлади, а без у 21-му сторіччі ніяк не обійтись. Проте завжди можна найти вихід з ситуації.
Львівська кондитерка Наталя Берладин поділилась з «ФАКТАМИ» секретами приготування десертів, які не потребують використання електрики.
Серед них — шоколадна ковбаска, чізкейк у склянці та пана-кота.
«Вершковий крем легше приготувати без міксера, ніж масляний»
- Відключення світла потребує чіткої організації процесів у кожній сфері, і кондитерська справа — не виключення, -- говорить Наталя Берладин. — Я планую роботу таким чином. Спершу треба встигнути зробити зефір, бісквіт, креми — все, що потребує електроенергії. А потім займаюсь випічкою, оскільки у мене газова духовка. А ще декорую тортики, начиняю горішки. Проте хочу сказати, що існує чимало десертів, які можна приготувати без використання електрики.
Це і пана-кота, і шоколадна ковбаска, і чізкейк у склянці…
- Поділитесь рецептами?
- Із задоволенням. Ось, наприклад, рецепт шоколадної ковбаски.
Шоколадна ковбаска
- печиво до кави 220 г
- вершкове масло 80 г
- чорний шоколад 80 г
- згущене молоко 160 г
- какао 20 г
Половину печива ламаємо на шматочки (1см), іншу перетворюємо у крихту.
Всі інгредієнти (крім печива) кладемо у каструльку і нагріваємо, щоб утворилась однорідна маса (не кип'ятити!).
Додаємо печиво, вимішуємо та формуємо за допомогою харчової плівки ковбаски.
Ставимо у холодильник на 3−4 години.
Потім посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось з чаєм чи кавою.
-- Мішленівські кухарі не раз розповідали мені, що віддають перевагу збиванню крему вінчиком, а не міксером, замішуванню тіста руками, а не комбайном. Руки передають тісту, на їхню думку, особливу енергію. А що ви думаєте з цього приводу?
-- Ми настільки звикли до техніки, що важко переходити до збивання кремів вручну. Це можливо, коли робиш один бісквіт, а коли кілька — складно. Вершковий крем, наприклад, легше приготувати без міксера, ніж масляний. Отож, масляний раджу все ж готувати за допомогою міксеру.
-- Як приготувати чізкейк у склянках?
-- Це нескладно. Ось рецепт.
Чізкейк у склянках
- вершковий крем-сир 300 г
- вершки 300 г
- цукрова пудра 100−120 г
- желатин 6 г +30 г води
- печиво до кави 150 г
Печиво подрібнюємо в дрібну крихту.
Желатин замочуємо у воді.
Сир, вершки, цукрову пудру перетираємо у однорідну масу і додаємо желатин.
На дно склянки даємо крихту.
Викладаємо сирну масу.
Ставимо в холодильник на 1 годину.
Зверху можна додати ягоди та фрукти або ягідний чи фруктовий соус.
- Якими ягодами краще декорувати десерт?
- Малиною, ожиною, лохиною або полуницею. Щодо фруктів, це можуть бути мандарини, ківі, ананас.
— Чи складно приготувати пану-коту?
- Ні, досить просто. Важливо дотримуватись рецептури.
Пана-кота
- 300 г вершків
- 100 мл молока
- 50 г цукру
- 8 г желатину + 48 г води
- Ваніль (за смаком)
1. Заливаємо желатин водою і ставимо, щоб набух.
2. Доводимо вершки та молоко до кипіння (але не кип’ятимо)
3. Додаємо желатинову масу до гарячої вершково-молочної та розмішуємо до повного розчинення .
4. Коли остигне до кімнатної температури, розливаємо по склянках (залишаємо ще місце для фруктового соусу.)
5.Ставимо у холодильник на 2−3 год, потім зверху заливаємо соусом.
Для його приготування потрібно 100 г ягід, столова ложка цукру, чайна крохмалю. Соус треба заварити (помішуючи, довести до кипіння та варити на маленькому вогні до загустіння дві хвилини), остудити і залити зверху.
— Вже зовсім незабаром Різдво та Новий рік. Що плануєте готувати на свята?
- Зефір, горішки, штолен і неймовірно смачний пляцок «Валевська».
Нагадаємо рецепт апетитних зефірних грибочків від пані Наталі.
Фото з альбому Наталії Берладин154
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