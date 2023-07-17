Окупанти пішли в атаку під Куп’янськом: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Media Military Center.

За його словами, таким чином ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

«Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків», — наголосив Сирський, який особисто відвідав бойові бригади українського угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування українських планів і вирішення на місці проблемних питань.

«Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку», — додав Сирський.

За його словами, всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на українському боці.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ констатували загострення ситуації під Бахмутом, куди окупанти стягують резерви навіть з південних напрямків.

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