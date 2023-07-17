Що буде, якщо принц Вільям помре: чи зможе принц Гаррі стати королем

В даний час титул короля і королеви Великобританії носять Чарльз III і його дружина Камілла, а наступними в черзі на престол є принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін. Але що станеться у разі смерті принца Вільяма? Чи дістанеться титул короля його старшому синові Джорджу чи королівські повноваження перейдуть до принца Гаррі?

Таким питання час від часу задаються британські ЗМІ.

Звичайно, дивлячись на сім'ю принца Уельського, не хочеться уявляти похмурий сценарій, але в житті може статися всяке.

Єдине, що не змінюється — це королівський протокол та черга на трон британського короля.

Зараз принц Гаррі посідає лише п'яте місце в лінії престолонаслідування після свого брата та трьох його дітей, але з цих п'яти членів королівської сім'ї лише двоє старші 18 років — принц Вільям та принц Гаррі.

Родина принца Уельського

Це означає, що зараз Гаррі другий у черзі на регентство.

Якби король Чарльз III назавжди втратив дієздатність через поганий стан здоров'я, Вільям був призначений його регентом. Якщо король помре, Вільям успадкує трон.

У разі смерті принца Уельського його старший син — принц Джордж — автоматично стає наступним королем. Оскільки йому немає 18 років (до 22 липня 2031 року), за законом він має призначити регента, і це буде принц Гаррі.

Але є одне правило, яке може завадити Гаррі стати регентом. Закон вимагає, щоб регент «перебував у будь-якій частині Сполученого Королівства». Це означає, що Гаррі довелося б залишити свій будинок у Каліфорнії та жити у Великій Британії.

Якщо Гаррі буде виключено на цій підставі, наступним членом королівської сім'ї, якому більше 18 років, буде принц Ендрю.

Регент (від латів. regens — «правлячий») — у разі неповноліття монарха це з вищих аристократів країни чи родич, виконуючий обов'язки монарха до досягнення спадкоємцем престолу повноліття. Після призначення регент може ефективно виконувати будь-які обов'язки монарха.

Однією з основних «королівських функцій», яку регенту заборонено виконувати, є зміна лінії престолонаслідування. Отже регент не може передати владу, що тимчасово належить йому, своїм спадкоємцям — вона повернеться до родоводу основного спадкоємця.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, чому Гаррі віддав легедарну прикрасу його матері — сапфіровий перстень з діамантами — дружині брата Кейт, а не власній дружині.



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