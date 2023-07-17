«Не доїхали 200 метрів»: футболісти російського клубу мало не потрапили під нічний обстріл Кримського мосту

Футболісти ростовського СКА, що представляє дивізіон Б другої ліги чемпіонату росії, минулої ночі цілком могли опинитися у новинах рашистів зовсім не через свої результати на полі.

У ніч із 16 на 17 липня автобус команди повертався із Севастополя, де «армійці» проводили матч чемпіонату проти однойменного клубу. Якраз у момент, коли транспорт ростовчан проїжджав Кримським мостом, у нього прилетіли кілька дронів.

«Двісті метрів не доїхали до влучання ракети або безпілотника. А легковик, який ішов перед нами, не встигнув проскочити… Наш водій побачив спалах та пригальмував — а там уже обрушений проліт. Поки стояли й думали, як тікати від обвалу, проходив товарний поїзд із цистернами й над ним бахнуло так, що у нас лопнуло лобове скло. Виявилося, що це збили другий безпілотник чи ракету», — заявили представники СКА пропагандистському телеканалу «Царьград».

Зазначимо, що клубом СКА (Ростов-на-Дону) володіє відомий на росії репер Баста, за фото з яким свого часу дісталося футболістам збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Олег Малиновський потрапив під обстріл росіян на Херсонщині.

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