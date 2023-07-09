«Гопникам і шулерам немає місця в цивілізованому світі»: чому Ердоган порушив домовленості з путіним

Українські військові, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега — повернулися до України.

Кремль ображено це назвав «порушенням домовленостей», але після того, що російські війська коять в Україні, жодних домовленостей з ними бути не може, окрім повної та беззастережної капітуляції, пише білоруський опозиційний телеграм-канал «Нік і Майк»:

«Удари по цивільній інфраструктурі, тортури, викрадення дітей, екоцид внаслідок знищення Каховської ГЕС, постійні погрози застосування ядерної зброї. Ось далеко не повний перелік того, що неможливо виправдати»

Кремль, додають автори каналу, який постійно бреше і якого опустив свій же «кухар», повинен розуміти, що час на переговори й домовленості минув.

«Гопникам і шулерам немає місця в цивілізованому суспільстві, — йдеться в повідомленні. — Найкраще, на що вони можуть розраховувати, — трибунал».

Нагадаємо у росії справжня істерика через повернення «азовців» із Туреччини. А візит Володимира Зеленського на острів Зміїний відомий американський експерт професор Філліпс О'Брайен назвав «справжнім ляпасом для російської влади»

273

Читайте нас у Facebook та Instagram