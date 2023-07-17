Українське вище керівництво впевнено в тому, що контрнаступ ЗСУ буде успішним, хоч він йде не так швидко як багатьом хотілось. Але Сили оборони щодня поступово звільняють нашу землю від ворога.

Українські військові за минулий тиждень звільнили від окупації майже 18 кв. км територій на сході та півдні.

Про це повідомила в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км», — написала вона.

За інформацією Міноборони, українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вели наступальні дії в районі Макарівки, Старомайорського, Новодарівки, Приютного; Малої Токмачки, Новопокровки, П’ятихаток, Грозового. При цьому наші бійці мали успіх.

За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони. Так, звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км.

Загалом від початку наступу на півдні наші захисники просунулись на 9,25 км. Звільнена площа складає 179,5 кв. км.

Водночас з 10 по 16 липня на Таврійському напрямку українські військові знищили 134 одиниці озброєння та військової техніки росіян, 36 складів боєприпасів та два склади з пально-мастильними матеріалами. Зокрема, 6 танків, 24 ББМ, 12 дронів, 2 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», САУ 2С7 «Піон», 5 гаубиць 2А65 «Мста-Б», гаубиця 2С19 «Мста-С», 4 гармати «Гіацинт-Б», 5 БМ-21 «Град», 3 комплекси дальнього візуального спостереження «Муром-М», 4 гаубиці Д-30, 2 ЗРК «Бук», 2 ЗРК «Стріла — 10», 4 станції РЕБ, переносна РЛС «Кредо-М», 2 автоматизовані станції постановки перешкод Р330 «Житель» та автомобільну техніку.

Окрім того, Сили оборони взяли у полон 50 російських солдатів.

Щодо ситуації на сході, то за минулий тиждень українські військові звільнили 7 кв. км на Бахмутському напрямку. Тим часом росіяни активно наступають на Куп’янському напрямку в Харківській області. Вони намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні та ведуть штурмові дії, аби спробувати витіснити наші підрозділи за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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