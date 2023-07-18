Примусову евакуацію дітей оголошено на Харківщині

Навесні цього року уряд затвердив механізм примусової евакуації дітей з зон бойових дій, аби не наражати їх на небезпеку.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримав рішення Харківської ОВА щодо вивезення 194 дітей із 10 населених пунктів Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району, де цього вимагає безпекова ситуація через ворожі обстріли.

Примусова евакуація дітей буде проведена з міста Вовчанськ і сіл Варварівка, Красний Яр, Миколаївка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Караїчне, Охрімівка, Мала Вовча, Огірцеве.

Діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком у безпечних районах Харківщини.

З питань евакуації з Харківської області радять звертатися до представників місцевої влади, а також на гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або ж через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078−84−33.

Нагадаємо, що нещодавно аналогічне рішення було ухвалено для певних населенних пунктів прикордонної Сумщини, яка постійно перебуває під ворожим обстрілом. 15 липня до Києва прибув перший евакуаційний потяг.

Фото зі сторінки «Укрзалізниці»

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