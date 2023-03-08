Незважачи на бойові дії, у фронтових містах й досі залишаються цивільні, які відмовляються від евакуації. У тому числі й у Бахмуті, який продовжують захищати Сили оборони.



Як повідомляють у Мінреінтеграції, Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.



Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Діти, які опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них — на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.



Зазначається, що наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Ексклюзивний матеріал «Ми будемо боронити Бахмут до останнього», — журналіст, який воює в самому пеклі" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram