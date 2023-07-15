Безкоштовна евакуація: сьогодні перший поїзд відправився з Сум до Києва

У зв'язку з постійними обстрілами Сумської області з боку росії, влада вирішили евакуювати мешканців прикордонних територій.

У суботу, 15 липня, з Сум до Києва вирушив перший безкоштовний евакуаційний потяг Суми-Київ.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.



Потяг курсуватиме щодня — з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

Повідомляється, що на вокзалі «Укрпошта» буде виплачувати кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та Людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших переселенців.

Усіх охочих переїхати з Сумщини влада Київської області буде розміщувати у модульному містечку Вишгородського району.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як переселенцям отримати допомогу на новонародженого.

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