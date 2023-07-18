36.71 / 37.32 41.00 / 41.86
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Розбита ракетка Джоковича з фіналу Вімблдону дісталася унікальному вболівальнику (відео)

13:11 18 липня 2023
Новак Джокович та вболівальник-щасливчик

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович, який програв у фіналі Вімблдону 20-річному іспанцю Карлосу Алькарасу, ощасливив одного з уболівальників, подарувавши йому розбиту вщент під час матчу ракетку, повідомляє The Sun.

Як відомо, інцидент стався у вирішальному, п'ятому, сеті, коли розлючений розвитком подій на корті (іспанець майстерно виграв очко на подачі серба) Новак врізав ракеткою в стовп, до якого кріпиться сітка.

Як виявилося, раритет дістався вболівальнику на ім'я Мілан, який близько чверті століття живе в Лондоні і не пропустив жодного з 23 (!) останніх фіналів Вімблдону.

«Після закінчення гри я просто запитав Новака: „Можна взяти твою зламану ракетку?“ Він сказав: „Так, чому б і ні?“ І подарував ракетку мені», — розповів щасливчик.

До речі, організатори Вімблдону оштрафували семиразового переможця турніру Джоковича за неспортивну поведінку у фіналі на 8 тисяч доларів. Якщо врахувати, що серб заробив на Туманному Альбіоні 1 мільйон 518 тисяч доларів, то заплатить він копійки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Новака Джоковича дискваліфікували на US Open.

Фото Instagram

47

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Багатство

Багатство на підході: Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця липня

Гороскоп

Тільців супроводжуватиме успіх, у Раків з'являться несподівані ідеї, у Дів та Водоліїв можливі проблеми: гороскоп на 18 липня 2023 року

Мурат Налчаджиоглу з дружиною

Мурат «загубився» в золотих пісках, а Ані Лорак пішла слідом за кіркоровим

Білодід

«Пора зав’язувати з дзюдо»: красуня Білодід вразила мережу знімком у купальнику

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту