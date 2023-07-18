Розбита ракетка Джоковича з фіналу Вімблдону дісталася унікальному вболівальнику (відео)

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович, який програв у фіналі Вімблдону 20-річному іспанцю Карлосу Алькарасу, ощасливив одного з уболівальників, подарувавши йому розбиту вщент під час матчу ракетку, повідомляє The Sun.

Як відомо, інцидент стався у вирішальному, п'ятому, сеті, коли розлючений розвитком подій на корті (іспанець майстерно виграв очко на подачі серба) Новак врізав ракеткою в стовп, до якого кріпиться сітка.

Як виявилося, раритет дістався вболівальнику на ім'я Мілан, який близько чверті століття живе в Лондоні і не пропустив жодного з 23 (!) останніх фіналів Вімблдону.

«Після закінчення гри я просто запитав Новака: „Можна взяти твою зламану ракетку?“ Він сказав: „Так, чому б і ні?“ І подарував ракетку мені», — розповів щасливчик.

До речі, організатори Вімблдону оштрафували семиразового переможця турніру Джоковича за неспортивну поведінку у фіналі на 8 тисяч доларів. Якщо врахувати, що серб заробив на Туманному Альбіоні 1 мільйон 518 тисяч доларів, то заплатить він копійки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Новака Джоковича дискваліфікували на US Open.

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