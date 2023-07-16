Алькарас у неймовірному поєдинку обіграв Джоковича та вперше став переможцем Вімблдону: відеоогляд фіналу

Слідом за жіночим турніром, де переможницею стала кривдниця Еліни Світоліної чешка Маркета Вондроушова, у неділю, 16 липня, визначився тріумфатор чоловічого турніру на Вімблдоні, загальний призовий фонд якого становить 56,5 млн доларів.

У вирішальному поєдинку зійшлися перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас, який раніше жодного разу не доходив до фіналу турніру «Великого шолома» у Лондоні, та семиразовий тріумфатор Вімблдона, другий номер рейтингу АТР серб Новак Джокович.

Коли Джокович виграв свій перший турнір серії «Великого шолома» (Відкритий чемпіонат Австралії в 2008-му), Алькарасу було лише п'ять років, він робив перші кроки у тенісі й лише мріяв про великі перемоги. Зараз же вони зійшлися в очному протистоянні на корті, яке стало для них третім в історії. До цього тенісисти обмінялися перемогами — у травні 2022-го Алькарас здолав титулованого опонента у Мадриді — 2:1 (6:7, 7:5, 7:6), а в червні 2023-го у півфіналі «Ролан Гаррос» уже Джокович узяв реванш — 3:1 (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

У протистоянні досвіду та молодості букмекери віддавали невелику перевагу першому. І серб на очах у принца Уельського Вільяма та його дітей, Джорджа та Шарлотти, підтвердив свій статус у першому сеті, не давши своєму молодшому опоненту жодного шансу. Друга партія вийшла куди більш напруженою, справа дійшла до тай-брейка, де міцніше нерви виявилися вже в Алькараса. Настрій у Джоковича неабияк зіпсувався, і він фактично без боротьби віддав третій сет, але в четвертому зібрав волю в кулак та зміг повернути інтригу до поєдинку. У підсумку, у вирішальній партії шальки терезів вдалося схилити на свій бік Алькарасу — 3:2 (1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4), і вперше в кар'єрі стати переможцем Вімблдона.

Одними з уважних глядачів були принц Джордж та принцеса Шарлотта

Загалом же це лише другий трофей турніру серії «Великого шолома» для 20-річного іспанця, який приніс йому 3 мільйони 36 тисяч доларів призових «брудними», — до цього він мав лише тріумф на US Open в 2022-му. А у Джоковича, банківський рахунок якого поповниться 1 мільйоном 518 тисяч «зелених», у колекції, як і раніше, залишилося 23 перемоги на турнірах «Великого шолома», і здобувати нові трофеї буде з кожним роком, враховуючи вік Новака, все складніше і складніше…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Людмила Кіченок сенсаційно стала чемпіонкою Вімблдону в міксті.

Фото Twitter Wimbledon

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