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Ікра із солоних огірків: відмінно підійде як намазка на хліб

20:18 20 липня 2023
Ікра із солоних огірків

Страва ця проста і швидка в приготуванні, відмінно підійде в піст. Як доповнення, до ікри можна додавати моркву, гриби, солодкий перець, зелень. Ікра із солоних огірочків хороша на білому або чорному хлібці як холодна закуска. З нею смачні печена або відварна картопля, рис або макарони. Спробуйте приготувати і ви, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше радила приготувати кабачкову ікру в рукаві для запікання.

Інгредієнти:

  • солоні огірки — 600 г
  • ріпчаста цибуля — 3 шт.
  • часник — 2 зубчики;
  • цукор — 1 — 1, 5 ч. л.
  • чорний мелений перець — щіпка;
  • томатна паста — 1, 5 — 2 ст. л.
  • олія — 2 — 3 ст. л.
  • огірковий розсіл — 2 ст. л.

Приготування:

Огірки натріть на тертці. Якщо огірки великі і шкірка тверда, її необхідно очистити. Натерту масу з огірків перекладіть на друшляк, щоб стік розсіл. Розсіл відразу не виливайте, він стане в нагоді для приготування ікри.

Ріпчасту цибулю очистіть, наріжте невеликими кубиками. Обсмажте цибулю на сковороді з додаванням олії до легкого золотистого кольору. До ріпчастої цибулі додайте натерті огірочки, час від часу помішуючи готуйте близько 7 — 10 хвилин. Часник очистіть від шкірки, подрібніть за допомогою ножа. Додайте в сковороду до огірків. Через 2 — 3 хвилини додайте в сковороду цукор, чорний мелений перець, томатну пасту і розсіл. Ретельно перемішайте, якщо необхідно додайте за смаком сіль. Готуйте на повільному вогні, помішуючи близько 5 — 7 хвилин.

Ікра із солоних огірків готова, її можна залишити в такому вигляді, або подрібнити за допомогою блендера.

Нагадаємо рецепт тертого пирога на смальці.

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