Доступно і надзвичайно апетитно: готуємо тертий пиріг на смальці

Ніжний, солодкий пиріг з цікавою ноткою, яку надасть прошарок з повидла чи джему. Особливо смачно готувати тертий пиріг з джемом з чорної смородини, але якщо його немає, то готуйте з чим є, наприклад з яблуками та згущеним молоком, ділиться кулінарка Марина Гармаш.

Інгредієнти:

2 яйця,

3 — 4 ст. л. цукру,

щіпка солі,

1 ч. л. ванільного цукру,

1 ч. л. розпушувача,

200 г розтопленого теплого смальцю,

450 г борошна

Начинка: джем, повидло

Приготування:

Збийте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром за допомогою виделки. Додайте розтоплений теплий смалець, введіть поступово борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто. Розділіть на дві частини, більшу та меншу. Меншу частину покладіть в пакет чи в харчову плівку, відправте в морозильну камеру на 30 хвилин.

Форму для випічки не змащуйте, та не використовуйте пергамент, нічого не пристає. Сформуйте з великої частини тіста пиріг. За допомогою долонь, притискаючи тісто до дека, зробіть невеликі бортики. Змастіть джемом. Меншу частину достаньте з морозильної камери, натріть на терці та посипте зверху на джем.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 — 40 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати неймовірний тертий пиріг «Ягідний» або «Віденське печиво».

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