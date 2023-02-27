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Доступно і надзвичайно апетитно: готуємо тертий пиріг на смальці

21:58 1 березня 2023
тертий пиріг на смальці

Ніжний, солодкий пиріг з цікавою ноткою, яку надасть прошарок з повидла чи джему. Особливо смачно готувати тертий пиріг з джемом з чорної смородини, але якщо його немає, то готуйте з чим є, наприклад з яблуками та згущеним молоком, ділиться кулінарка Марина Гармаш.

Інгредієнти:

  • 2 яйця,
  • 3 — 4 ст. л. цукру,
  • щіпка солі,
  • 1 ч. л. ванільного цукру,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 200 г розтопленого теплого смальцю,
  • 450 г борошна
  • Начинка: джем, повидло

Приготування:

Збийте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром за допомогою виделки. Додайте розтоплений теплий смалець, введіть поступово борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто. Розділіть на дві частини, більшу та меншу. Меншу частину покладіть в пакет чи в харчову плівку, відправте в морозильну камеру на 30 хвилин.

Форму для випічки не змащуйте, та не використовуйте пергамент, нічого не пристає. Сформуйте з великої частини тіста пиріг. За допомогою долонь, притискаючи тісто до дека, зробіть невеликі бортики. Змастіть джемом. Меншу частину достаньте з морозильної камери, натріть на терці та посипте зверху на джем.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 — 40 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати неймовірний тертий пиріг «Ягідний» або «Віденське печиво».

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