36.68 / 37.34 40.30 / 41.10
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кабачкова ікра в рукаві для запікання: смачно та надзвичайно просто

20:13 22 червня 2023
кабачкова ікра

Кабачкова ікра — дуже популярна страва. І як її тільки не готують господині, у кожної обов'язково знайдеться свій секрет. Багато хто відварює овочі для її приготування, комусь подобається обсмажувати все окремо. А є ще простіший спосіб її приготування. Кабачкова ікра готується в рукаві для запікання. Спосіб дуже вдалий, досить лише нарізати овочі, додати спецій та олію. До того ж страва буде низькокалорійною, оскільки овочі не смажаться, а запікаються. Прибравши з рецепта часник і мелений перець, можна сміливо давати кабачкову ікру маленьким діткам, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібні:

кабачки — 1 шт. (500 г)

морква — 2 шт. (160 г)

ріпчаста цибуля — 1 шт. (165 г)

солодкий перець — 2−3 шт. (100 г)

помідори — 4 шт. (370 г)

часник — 1 головка (20 г)

сіль — до смаку

цукор — до смаку

чорний мелений перець — 0, 5 ч. л.

паприка — 1 ч. л.

олія — 3−4 ст. л.

Додатково знадобиться рукав для запікання з зажимами

Приготування

Овочі помийте під проточною водою. Очистіть моркву та натріть на тертці. Цибулю й часник очистіть і наріжте на невеликі шматочки. Розріжте помідор на 4 частини, видаливши плодоніжки. Солодкий перець очистіть від насіння, наріжте великими шматочками. У кабачків зніміть шкірку, також наріжте крупно.

Всі підготовлені овочі складіть в глибоку миску. Додайте чорний мелений перець, паприку, дрібку солі та цукру, олію. Ретельно перемішайте. Залиште в мисці на 5−7 хвилин. Потім відріжте рукав для запікання, надіньте зажим на один бік. Перекладіть підготовлені овочі в рукав, випустивши злегка повітря, одягніть затиск і на інший бік рукава. Перекладіть овочі в рукаві на деко.

Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170−180 градусів близько 40−60 хвилин. За цей час овочі пустять сік, добре протушкуються в ньому. Дістаньте деко з духовки, зніміть зажим з одного боку. Перекладіть овочі в глибокий посуд, зручний для збивання занурювальним блендером. Збийте запечені овочі в однорідну масу, до смаку додайте цукор і сіль. Дайте кабачковій ікрі повністю охолонути. Подавайте її з житнім або білим хлібом, підходить вона буквально до всіх каш, макаронів і картоплі. Ніжна, смачна та ароматна кабачкова ікра, готувати її — одне задоволення.

Раніше рецептом кабачкової ікри, яка є незамінною закускою взимку, поділилась киянка Алла Желізняк.

Читайте також: Айвар із перцю: овочева ікра по-балканськи

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Меган Маркл в ефірі

Голос Меган Маркл додавався пізніше: стала відомою причина втрати принцем Гаррі та його дружиною 20 млн доларів

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Гроші будуть литися рікою

Гроші будуть литися рікою: які три знаки Зодіаку підвищать свої доходи вже в липні

російський солдат

«Одноразові війська»: кого в росії зараз відправляють на війну в Україну з розрахунком на те, що вони загинуть

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту