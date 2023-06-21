Кабачкова ікра в рукаві для запікання: смачно та надзвичайно просто

Кабачкова ікра — дуже популярна страва. І як її тільки не готують господині, у кожної обов'язково знайдеться свій секрет. Багато хто відварює овочі для її приготування, комусь подобається обсмажувати все окремо. А є ще простіший спосіб її приготування. Кабачкова ікра готується в рукаві для запікання. Спосіб дуже вдалий, досить лише нарізати овочі, додати спецій та олію. До того ж страва буде низькокалорійною, оскільки овочі не смажаться, а запікаються. Прибравши з рецепта часник і мелений перець, можна сміливо давати кабачкову ікру маленьким діткам, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібні: кабачки — 1 шт. (500 г) морква — 2 шт. (160 г) ріпчаста цибуля — 1 шт. (165 г) солодкий перець — 2−3 шт. (100 г) помідори — 4 шт. (370 г) часник — 1 головка (20 г) сіль — до смаку цукор — до смаку чорний мелений перець — 0, 5 ч. л. паприка — 1 ч. л. олія — 3−4 ст. л. Додатково знадобиться рукав для запікання з зажимами Приготування Овочі помийте під проточною водою. Очистіть моркву та натріть на тертці. Цибулю й часник очистіть і наріжте на невеликі шматочки. Розріжте помідор на 4 частини, видаливши плодоніжки. Солодкий перець очистіть від насіння, наріжте великими шматочками. У кабачків зніміть шкірку, також наріжте крупно. Всі підготовлені овочі складіть в глибоку миску. Додайте чорний мелений перець, паприку, дрібку солі та цукру, олію. Ретельно перемішайте. Залиште в мисці на 5−7 хвилин. Потім відріжте рукав для запікання, надіньте зажим на один бік. Перекладіть підготовлені овочі в рукав, випустивши злегка повітря, одягніть затиск і на інший бік рукава. Перекладіть овочі в рукаві на деко. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170−180 градусів близько 40−60 хвилин. За цей час овочі пустять сік, добре протушкуються в ньому. Дістаньте деко з духовки, зніміть зажим з одного боку. Перекладіть овочі в глибокий посуд, зручний для збивання занурювальним блендером. Збийте запечені овочі в однорідну масу, до смаку додайте цукор і сіль. Дайте кабачковій ікрі повністю охолонути. Подавайте її з житнім або білим хлібом, підходить вона буквально до всіх каш, макаронів і картоплі. Ніжна, смачна та ароматна кабачкова ікра, готувати її — одне задоволення.

Раніше рецептом кабачкової ікри, яка є незамінною закускою взимку, поділилась киянка Алла Желізняк.

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