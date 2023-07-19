Ворог намагався нанести удар з повітря по Києву: всі дрони збито силами ППО

В ніч на 19 липня російський ворог, ймовірно через намагання диктатора путіна «відомстити» за Кримський міст, завдав удару по столиці та низці областей України.



Про повітряну атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко.





«У Києві чути звуки вибухів. працює ППО. А також працює зараз в області», — написав він о 5.00.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив, що в області на підступах до Києва працює ППО.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО», — йдеться в оголошенні адміністрації.

При цьому громадян закликали дотримуватись інформаційної гігієни: не знімати роботу протиповітряної оборони та не викладати її в мережі, а також залишатися в укриттях.

З початком нового дня начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ у Київській області на підступах до столиці було збито всі ударні дрони противника.

Чиновник зазначив, що під час нинішньої масштабної повітряної атаки противник знову завдав ударів по Києву, застосовуючи БПЛА типу «Shahed».

«Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони», — розповів він.

Також у КМВА додали, що, за попередніми даними, жертв і руйнувань немає, при цьому інформація ще уточнюються.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що було зафіксовано ракетні залпи «Калібрами» з акваторії Чорного моря, а також окупанти застосовували ударні БПЛА.

Крім Києва окупанти цієї ночі намагалися атакувати ракетами та дронами низку регіонів.

Зокрема, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі та в Запоріжжі.

Нагадаємо, що через обстріли нелюдів-росіян у деяких регіонах проводиться вимушена евакуація.

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