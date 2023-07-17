Третій понеділок липня — день, коли у представників багатьох знаків зодіаку з'явиться багато справ і роботи, яку не можна відкладати, вважають астрологи.

Але це зовсім не означає, що можна забувати про відпочинок та розслаблення. Сьогодні варто відразу після трудового дня скоріше поспішати додому до своєї другої половинки та дітей, де ви гарантовано отримаєте розслаблення та приємні емоції, вважає Ukr.Media.



Овен

Сьогодні вам буде нелегко. Багато проблем можна уникнути, якщо виявити холоднокровність і самовладання, але не всім Овнам це вдається: представники знака нетерплячі, не схильні шукати компроміси, часто налаштовані критично стосовно оточення. Можливі сімейні сварки, через які стосунки будуть надовго зіпсовані, якщо ви не вживете заходів.

Бажано скоротити витрати, відмовитись від необдуманих покупок. Корисний спокійний відпочинок, повільні прогулянки підіймають настрій та дарують натхнення. Вечір — слушний час для творчості та роздумів.

Телець

Сприятливий день відкриває цікаві можливості. Не бійтеся ставити перед собою високу мету — шанси досягти її дуже високі. З'являються чудові ідеї; не виключено початок роботи над якимись новими комерційними чи творчими проєктами. Вдалими виявляються експерименти в різних областях: від чистої науки до кулінарії та іміджу.

Можливі цікаві знайомства, ви легко завойовуєте симпатію та довіру оточення. Однак вміння розбиратися в людях часом підводить Тельців, є небезпека зацікавитися тим, хто зовсім на це не заслуговує.

Близнюки

Будьте уважні: події цього дня мають значно більше значення, ніж можна припустити. Звертайте увагу на дрібні деталі, не поспішайте з висновками, а якщо потрібно ухвалити важливе рішення, порадьтеся з впливовими людьми. Не виключено, що доведеться міняти плани; переживати з цього приводу не варто — все піде на користь.

Відносини з близькими у Близнюків складаються нерівно: то в них панує порозуміння, то виникають проблеми через дрібниці. Гострих конфліктів можна уникнути; допоможе в цьому вміння оцінити будь-яку ситуацію з різних боків, врахувати не тільки свої інтереси, а й бажання інших.

Рак

Будьте обережні в першій половині дня: це напружений час, коли дуже легко припуститися помилки або зробити промах, засмутити людину, яка вам дорога, зіпсувати відносини з близькими. На щастя, незабаром вплив негативних тенденцій піде на спад і ситуація у Раків покращає.

Утримуйтесь від необачних вчинків, намагайтеся не брати на себе зобов'язань, які важко виконати. По можливості відмовтеся від контактів із людьми, впливу яких вам не вдається чинити опір; дуже важливо будь-які рішення приймати самостійно.

Лев

Вдалий день. З'являється багато хороших ідей, інтуїція безпомилково нагадує, чим варто зайнятися насамперед. Багато Левів зрозуміють, що готові взятися за якусь дійсно важливу справу, і швидко доб'ються в ній перших успіхів. Можна робити покупки, зокрема великі; шкодувати про витрачені гроші не доведеться.

Ви охоче допомагаєте оточеннню, підтримуєте тих, хто опинився в складному становищі. Буде можливість відновити якісь давні стосунки, досягти взаєморозуміння з людьми, з якими ви останнім часом сварилися.

Діва

Не поспішайте та не розраховуйте на легкі перемоги. Щоб досягти успіхів, навіть найскромніших, цього дня доведеться докласти більше зусиль, ніж зазвичай. Будь-які справи, в тому числі найпростіші, забирають багато сил, тому що ви раз у раз відволікаєтеся, часто припускаєтеся помилок, щось забуваєте або не берете до уваги. Добре, якщо поряд буде людина, яка зможе допомогти.

Сьогодні у Дів можливе отримання звісток, які змусять турбуватися, штовхнуть на необдумані вчинки. Перш ніж щось робити, перевірте інформацію, що надійшла: не виключено, що вас спеціально намагаються ввести в оману.

Терези

Ви надто велике значення надаєте дрібницям, турбуєтеся через речі, на які в інший час просто не звернули б уваги. Перш ніж прийняти якесь рішення або перейти до подібних кроків, Терезам потрібно заспокоїтися і все як слід обміркувати; швидше за все, ви зрозумієте, що хвилюватися нема чого.

Варто бути більш розбірливим у контактах: сьогодні до вас тягнуться сумнівні особистості, і їм вдається справити сприятливе враження. Ділитись секретами та обговорювати плани на майбутнє варто лише з найближчими людьми.

Скорпіон

Плідний день ви зможете зробити багато корисного і для себе, і для оточення. Перевтоми Скорпіонам можна не боятися; навіть якщо турбот буде багато, ви не втомитеся, і сил буде достатньо, щоб вирушити в якусь цікаву поїздку, побачитися з друзями, приємно провести час із коханою людиною.

Слушний день для зміцнення сімейних відносин вдасться помирити родичів, які останнім часом були у сварці. Корисно приймати гостей. Можна запросити до себе людей, з якими ви пов'язані діловими інтересами: в неформальній обстановці вдасться обговорити важливі питання.

Стрілець

Цього дня Стрільцям не варто розпочинати нових справ та приймати важливі рішення; найкраще присвятити його відпочинку або вирішенню поточних завдань, з якими вам неважко впоратися. Обговорення важливих питань може вилитися у сварку, і навіть з людьми, яких ви раніше розуміли з півслова, буде складно порозумітися.

Можуть виникнути фінансові труднощі, доведеться відкласти якісь заплановані покупки та розваги. Очікувані надходження запізнюються. Небажано брати гроші у борг, купувати речі у кредит.

Козоріг

У першій половині дня у Козорогів можливі дрібні неприємності і непорозуміння, але турбуватися через них не варто: все швидко владнається, на будь-які питання ви незабаром знайдете відповіді. Поступово посилюється вплив позитивних тенденцій, ви почуваєтеся дедалі спокійніше та впевненіше.

У другій половині дня вдасться вирішити якісь давні проблеми, допомогти близьким подолати труднощі. Буде можливість навести лад у фінансових справах, покласти край суперечкам через якесь цінне майно. Добре складуться поїздки, навіть незаплановані.

Водолій

Ви зможете досягти великих успіхів, якщо не підете на поводу в емоцій. Навіть у моменти роздратування і гніву намагайтеся зберігати хоча б видимість самовладання і керуватися здоровим глуздом. Можливі суперечки, розбіжності із союзниками і друзями, можуть нагадати про себе якісь старі образи.

Усе можна залагодити, потрібно лише докласти трохи зусиль. Сприятливий день у Водоліїв для вирішення питань, пов'язаних із роботою, навчанням і комерційною діяльністю. Покупки, особливо великі, краще відкласти: навряд чи вони будуть вдалими.

Риби

Досить важкий і напружений день у Риб. Виникають проблеми у спілкуванні з близькими людьми, ви відчуваєте, що втрачаєте їхню звичну підтримку, нервуєте і не знаєте, як повернути гармонію у стосунки. Не треба поспішати; зачекайте трохи, і ситуація почне змінюватись на краще.

Не бажано приймати важливі рішення, особливо якщо вони стосуються грошей та майна: ймовірність помилки дуже велика. Можливі втрати, невдалі угоди. У другій половині дня краще відмовитись від поїздок та відпочити вдома, так буде простіше відновити сили.

Також представникам всіх знаків Зодіаку варто пам'ятити, що за Східним гороскопом 17 липня — день Вогняного або Королівського Щура.

Королівський Щур — особистість, яка випромінює неймовірну енергію. Його пристрасть і жвавість просто переповнюють межі, особливо ті, хто знаходиться поруч з ним, відчувають це.

Щур досягає найбільшого успіху, працюючи у команді. В колективі він досягає кращих результатів, ніж працюючи самотужки. Тому Щурі не вибирають професії програмістів, письменників або художників. Замість цього вони з радістю обирають акторське мистецтво, режисерську справу, керівництво та інші професії, що передбачають активне спілкування з багатьма людьми.

Щур сьогодні матиме можливість зустріти людину, яка є з ним спорідненою душею. Ми не маємо на увазі романтичні стосунки, але саме особу, з якою він буде розумітися без слів і матиме спільні інтереси, захоплення та цілі. Тому важливо використовувати цей час, щоб розширювати свої знайомства якомога більше.

«Якщо ви тільки розпочинаєте будувати свої стосунки, то це чудовий момент для першого поцілунку. А якщо це вже сталося, то настав час підняти їх на новий рівень. Якщо ви вже довгий час одружені, згадайте молодість і перші поцілунки, позбавтесь від рутини і організуйте один для одного незабутній романтичний вечір», — радять знавці Східної астрології.

Також нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, о 21:31 за Київським часом можна буде спостерігати Молодик у найсімейнішому знаку зодіаку — Раку. А що це означає у нашому житті на найближчі тижні, розповіла астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

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