Україна може виграти війну: міністр оборони Великої Британії назвав росію крихкою

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який йде у відставку, заявив, що війну в Україні «можна виграти», а НАТО відіграє роль фактора стримування для росії. Про це Бен Воллес сказав, виступаючи на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні, пише theguardian.com.

«Я вважаю, що війну в Україні можна виграти. Я вважаю, що росія набагато крихкіша, ніж хочуть визнати росіяни… Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, втрати жахливі», — зазначив британський міністр.

Говорячи про реакцію путіна на саміт НАТО, Бен Воллес сказав:

«Дедалі агресивніший президент путін з його постійними погрозами червоними лініями, які потім зазвичай тануть, не наважувався наблизитися до НАТО. росія дуже й дуже обережно ставиться до території НАТО. Ми не бачили, щоб вона нападала на такі території, як Естонія чи Латвія… Можна стверджувати, що Альянс сам по собі функціює. Стримувальний фактор статті 45 (стаття статуту НАТО, яка допускає „термінові військові дії“, якщо державам — членам Альянсу загрожує небезпека. — Авт.) діє».

Раніше міністр оборони Великої Британії дорікнув президенту України за критику після того, як країни НАТО відмовилися запрошувати нашу країну до Альянсу.

45

Читайте нас у Facebook та Instagram