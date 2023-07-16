Міністр оборони Британії, який дорікнув Україні, планує піти у відставку і залишити політику

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який нещодавно образився на критику президента Володимира Зеленського, розглядає можливість залишити свою посаду і повністю піти з політики. Соратник колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона планує прийняти рішення щодо завершення кар’єри наступного місяця, повідомляє телеканал Sky News.

Це сталося після невдалої спроби Великобританії зробити 53-річного пана Воллеса наступним генеральним секретарем НАТО, а також у зв'язку з тим, що британський прем’єр-міністр Ріші Сунак напередодні виборів наступного року планує оновити свою команду.

Як повідомив Sky News, якщо Бен Воллес вирішить піти у відставку, то також складе повноваження члена парламенту. Вважається, що такий можливий крок не пов’язаний з Ріші Сунаком, прихильником якого залишається міністр оборони, і нинішніми труднощами Консервативної партії.

Спекуляції щодо долі міністра точаться вже кілька тижнів, а чиновники в Міністерстві оборони розмірковують над тим, хто може його замінити.

Очолити Міноборони після Воллеса можуть головний секретар казначейства Джон Глен, молодший міністр з питань безпеки Том Тугендхат або колишня міністерка транспорту Анн-Марі Тревельян. Видання The Times повідомляє, що головним претендентом на посаду міністра оборони є Джон Глен.

Член Консервативної партії Бен Воллес перебуває в уряді з 2014 року, переживши п'ятьох прем'єр-міністрів. На нинішній посаді він є провідним голосом, який закликає Велику Британію та її союзників робити ще більше для підтримки України.

Міністр оборони провів значну частину свого часу на посаді, борючись за збільшення фінансування збройних сил в умовах зростальних загроз і після десятиліть скорочення витрат заради економії коштів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Швеція прискорить постачання оборонних матеріалів до України, а Німеччина пообіцяла додаткові системи Patriot.

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