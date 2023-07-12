«Люди іноді хочуть бачити вдячність»: міністр оборони Великобританії образився на критику Зеленського

На полях саміту НАТО у Вільнюсі, результати якого для України президент Володимир Зеленський назвав «добрими, але не ідеальними», міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів, повідомляє The Guardian.

Уоллеса зачепила критика президента України Володимира Зеленського після того, як країни НАТО відмовилися запрошувати нашу країну до Альянсу.

«Українці так поспішали отримати всю можливу допомогу, що не завжди висловлювали вдячність. Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити вдячність. Іноді українці просять країни відмовитись від своїх власних запасів», — заявив він.

Британський міністр оборони нагадав, що їздив минулого року в Україну, де йому надали список необхідної для нашої країни зброї.

«Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список», — додав Воллес.

За його словами, він розуміє, що Зеленський «розмовляє зі своєю публікою», а підсумковий документ саміту НАТО у Вільнюсі, за його словами, є добрим для України.

Зазначимо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Україна очікувала отримати запрошення до Альянсу від союзників, але цього так і не сталося. Натомість країни НАТО погодилися запросити Україну лише за виконання низки умов.

На тлі такого рішення президент Володимир Зеленський виступив із різкою критикою. Він заявив, що безпрецедентно та абсурдно, коли країни НАТО не надали Україні жодних тимчасових рамок для запрошення та членства в Альянсі. За його словами, це показало, що союзники не мають готовності навіть запросити Україну до НАТО.

Як писали «ФАКТИ», під час саміту НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» ухвалили декларацію про підтримку України.

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