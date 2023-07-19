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Улюбленець Скабеєвоі та інших пропагандистів: в Україні ліквідували російського комбрига Іванова

12:26 19 липня 2023
Запуск дрона ЗСУ

Російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували чергового одіозного окупанта — командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як «Ташкент».

Про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан «Штірліц».

Повідомляється, що Ташкент" «загинув у результаті удару дрона-камікадзе, коли він пересувався автомобілем».

При цьому наголошується, що Іванова, більш відомого як «Ташкент», часто використовували в пропагандистських роликах, у тому числі Ольга Скабеєва, яка називала «Ташкента» «легендарним комбригом».

Раніше після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, коли «прилетіло» по місцевому готелю «Дюна», було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Після «бавовни», яка сталася 11 липня, тіла загиблих окупанти вивозили всю ніч.

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