«Могилізацію» проведено остаточно: в районі Бердянська ліквідували російського генерала

У районі тимчасово окупованого Бердянська, за звільнення якого нині тривають важкі бої, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Про це повідомив в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича», — написав він.

За словами Андрющенка, у вересні 2022 року його вже поранили, але тоді він вижив.

«Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно», — додав радник мера.

Пізніше він повідомив також, що генерал-лейтенант міг загинути під час влучання ЗСУ по готелю «Дюна», розташованому на території Приазовкурорту. За словами місцевих, від готелю майже нічого не залишилось.

Відомо, що певний час саме там проживало військове керівництво ворога. Також недалеко було розташування ворожого ППО.

Цю ж інформацію наводить і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»). Втім, він радить дочекатися офіційної інформації.

Раніше російські ЗМІ встановили, що до кінця травня 2023 року на війні проти України загинули близько 47 тисяч російських чоловіків віком до 50 років. При цьому, за даними Генштабу ЗСУ на ранок, 11 липня, втрати рф в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже склали понад 235 тисяч військових.

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