36.75 / 37.37 40.43 / 41.21
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Могилізацію» проведено остаточно: в районі Бердянська ліквідували російського генерала

11:25 11 липня 2023
Олег Цоков

У районі тимчасово окупованого Бердянська, за звільнення якого нині тривають важкі бої, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Про це повідомив в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича», — написав він.

За словами Андрющенка, у вересні 2022 року його вже поранили, але тоді він вижив.

«Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно», — додав радник мера.

Пізніше він повідомив також, що генерал-лейтенант міг загинути під час влучання ЗСУ по готелю «Дюна», розташованому на території Приазовкурорту. За словами місцевих, від готелю майже нічого не залишилось.

Відомо, що певний час саме там проживало військове керівництво ворога. Також недалеко було розташування ворожого ППО.

Цю ж інформацію наводить і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»). Втім, він радить дочекатися офіційної інформації.

Раніше російські ЗМІ встановили, що до кінця травня 2023 року на війні проти України загинули близько 47 тисяч російських чоловіків віком до 50 років. При цьому, за даними Генштабу ЗСУ на ранок, 11 липня, втрати рф в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже склали понад 235 тисяч військових.

340

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінь на квітковому полі

Левам — великі успіхи, Тільцям — вигідні проєкти, Стрільцям — завершення справ: гороскоп на день Красивого Коня-Модника 11 липня

огірки

Міцні, хрусткі, до смаку, як бочкові: простий рецепт ядрених огірків на зиму

дрони

Нічна атака ворога «шахедами»: в ЗСУ показали, як збивали дрони на Київщині (відео)

Гаррі Стайлз

Відомий британський співак подарував Світоліній «золотий квиток» після її божевільного матчу на Вімблдоні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту