Росіяни за допомогою ІПСО намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Зокрема, розганяючи фейки про територіальні центри комплектування та їхніх очільників. Про це у фейсбуці написав блогер, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов.

Темпи й результати мобілізації в Україні напряму залежать від роботи та репутації ТЦК. Щоб зірвати мобілізацію, російська пропаганда взяла на озброєння корупційний скандал навколо колишнього військкома Одещини Євгена Борисова та стала поширювати схожі, але нічим не підкріплені новини про ТЦК в інших областях.

Сазонов навів приклад голови ТЦК Львівщини Олександра Тіщенка. Низка ЗМІ поширили новину про нібито хабарництво та наявність в нього закордонної нерухомості з посиланням на екснардепа Ігоря Мосійчука з партії Олега Ляшка.

«Доказова база — „журналістське розслідування“ самого Мосійчука. Друзі, ну камон. Ладно ще ноунейми у фейсбуці, але поважні, здавалося б, редакції. Ви що, забули, хто це… На жаль, окремі корумповані військкоми, типу Борисова з Одеси, ворогу дуже допомагають. А ще — корисні ідіоти, які вимикають критичне мислення і носять русняві вкиди», — написав Сазонов.

Він також нагадав, що серед співробітників і голів ТЦК чимало ветеранів, людей з бойовим досвідом і пораненнями, які були на війні, на відміну від тих, хто намагається їх дискредитувати. Крім того, у Міноборони мобілізацію курує «неабихто, а Герой України, генерал-лейтенант Павлюк».

«Давайте вмикати тверезість розуму й приймати реальність такою, якою вона є. І годі вже допомагати ворогу втілювати його плани щодо зриву мобілізації і дестабілізації ситуації всередині держави», — закликав військовослужбовець.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач встановив, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

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