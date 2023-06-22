ЗМІ виявили у скандального одеського військкома іспанську нерухомість на мільйони доларів

Кілька місяців тому до центру корупційного скандалу потрапив начальник одеського обласного військового комісаріату Євген Борисов. Депутат ВР VIII скликання Ігор Мосійчук звинуватив військкома у тому, що той нібито витрачає мільйони євро на нерухомість у Європі та елітні автомобілі, повідомляє «Українська правда».

Журналісти показали маєток та офіс в іспанській Марбельї, а також цілий автопарк, які під час повномасштабної війни з Росією придбала родина Борисова.

Загальна вартість цього майна оцінюється приблизно 4,5 мільйона євро.

Сам Борисов, який працює військкомом з 1996 року, у телефонній розмові з журналістом спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. Але після слів, що вілла досі зареєстрована на його матір, а офіс — на нього спільно з дружиною, військком заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, а сама вона «не влазить у ці справи».

Крім цього, Борисов сказав, що він не був у курсі, чи придбали члени його родини нерухомість в Іспанії.

Варто зазначити, що під час зйомки сюжету за журналістами почав стежити молодик, який перебував на віллі Борисових. Він їздив по знімальну групу на машині, яка також належить матері військкома. Як з'ясували журналісти, це був Ігор Ніколаєв, молодший брат Михайла Ніколаєва, який є співробітником Одеського обласного ТЦК та СП та особистим водієм військкома Борисова.

Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. За цей час він уже двічі залишав країну — на чотири та п'ять місяців — як інвалід третьої групи.

Коли журналісти запитали Борисова, чи знає він братів Ніколаєвих, то він відповів, що старший був його водієм, але два роки тому, а молодшого, який їздить на машині, зареєстрованій на матір військкома, він не знає.

Михайло Ніколаєв у телефонній розмові заявив, що вже не працює в Одеському обласному ТЦК та СП, хоча журналісти навели дані, що ще у березні цього року той отримував дохід саме у військкоматі.

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