Винуватець аварії, в якій загинули військовослужбовець зі своєю родиною, отримав вирок
Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно громадянина, який вчинив смертельну аварію з чотирма загиблими (ч. 3 ст. 286 КК України). Кермувальника визнали винним та засудили до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін 3 роки, повідомляє відомство.
Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 16 липня 2022 року на трасі Житомир — Чернівці житель Львова, керуючи мікроавтобусом, порушив правила безпеки дорожнього руху. Відомо, що він виїхав з другорядної дороги на головну, проте не надав перевагу у русі легковику. Це й призвело до зіткнення машин.
Внаслідок автокатастрофи тілесні ушкодження отримав 19-річний водій легковика. Четверо його пасажирів загинуло. Це подружжя Коростюків з села Клішківці. 40-річна Віталіна з 21-річним сином Романом та 17-річною дочкою Яною проводжали на фронт 44-річного голову сім'ї — Вадима, який приїхав у кількаденну відпустку, влаштувавши рідним сюрприз.
Але за 15 кілометрів від рідного дому родина загинула.
— Якою ж солодкою була та зустріч! Коростюки зробили спільне фото, яке виявилось останнім, — розповідали «ФАКТАМ» родичі загиблих. — Вадим мав їхати назад 15 липня, але чомусь переніс на наступний день. Родину до міста віз 19-річний племінник. Син сидів спереду, ззаду — подружжя та донька. Але інший водій замість того, щоб, згідно з правилами, пропустити наших рідних, рушив першим…
За скоєне правопорушення сторона обвинувачення просила призначити підсудному покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Наразі прокурори ознайомлюються з вироком, буде ухвалене рішення щодо його оскарження.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у справі судді Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту, понад місяць немає результатів алкотестів.
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