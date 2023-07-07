«Отримали інформацію про спробу „вирішення“ справи»: у справі судді Тандира, який збив нацгвардійця, понад місяць немає результатів алкотестів

«Найкраще що могло статися зі мною в житті — це ти! Я вічно буду пам'ятати тебе рідний, буду сумувати за тобою… Дякую, що був зі мною, дякую за нашу донечку, дякую, що любив і оберігав старших діток як своїх рідних. Ти назавжди в наших серцях і думках» — такі болючі та щемливі слова присвятила своєму коханому Анна Бондаренко.

Минуло 40 днів з дня трагічної загибелі її чоловіка — 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Коли той розставляв інженерні загородження під час комендантської години на блокпості в Києві, у нього влетів на «Лексусі» голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Останній, за даними очевидців та побратимів військового, перебував п’яним, а на його передньому сидінні знаходилась недопита пляшка з-під спиртного. Вадим Бондаренко з Черкащини був татом трьох дітей — 2-річної доньки та ще двох усиновлених дітей. Його власний батько та брат зараз воюють на передовій.

21 липня Олексій Тандир може вийти із СІЗО, адже закінчується його термін утримання. У це важко повірити, але майже півтора місяця нема результатів тесту на алкоголь, які примусово взяли у служителя Феміди. Адвокати і родина загиблого зʼясували, що йде шалений тиск на тих, хто цей тест робить, аби вони намалювали «негативний» результат.

«Захист судді та сам підозрюваний заявляють, що ми не знаємо, як то сталось і ми нічого не порушували»

- В день трагедії до нас надійшло звернення — зателефонував друг сім'ї загиблого нацгвардійця і просив взяти справу у роботу, тим паче ми з колегами нашого адвокатського об'єднання постійно допомагаємо військовослужбовцям та військовополоненим. Потерпілими є родичі першої лінії споріднення — батько, дружина та діти, — розповів «ФАКТАМ» адвокат потерпілої сторони, старший партнер адвокатського об’єднання AVER LEX Віталій Сердюк. — З ними ми зустрілись у перший же день як сталась аварія. Ми уклали договори і нами було отримано відповідні документи.

- 19 червня Київський апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру. Розкажіть детальніше про це засідання.



— На апеляції була спроба захисту все ж таки змінити запобіжний захист на домашній арешт. З того, що ми почули, адвокати підозрюваного не визнавали обґрунтованість підозри Тандиру, незважаючи на всю очевидність подій, які відбувались. Було вказано, що достатньо буде тримання під домашнім арештом. Зрозуміло, що ми з моїм колегою Денисом Шевченком, який теж представляє сторону потерпілих, та з родиною Вадима Бондаренка були категорично проти цього й заперечували. Суд врахував позицію потерпілих і залишив Тандира під вартою.

Олексій Тандир під вартою

— Які ризики ви перераховували під час розгляду апеляції?

- Насамперед ми заявляли, що підозра, як я вже казав, є обґрунтованою, це є головне питання, яке має суд вирішувати. Очевидно, що людина, яка знаходилась тверезою, перебуваючи в нічний час під час дії комендантської години, знаючи, що на цьому місці знаходиться блокпост і є безліч обмежувальних знаків, вона не могла ні при яких обставинах вчинити ДТП і насмерть збити людину. Мені здається, що це не потребує доказування. Я вже не кажу про те, що на передньому сидінні знаходилась недопита пляшка, що, на нашу думку, повідомлялись завідомо неправдиві дані, що водій рухався з невеликою швидкістю. Олексій Тандир стверджував, що рухався у потоці машин. Але хто буває на тому блокпості, то знає, що, по-перше, ніякого потоку там нема, та й ще під час дії комендантської години. А по-друге, автомобілі, які під’їжджають до блокпосту, всі виконують вимоги знаків дорожнього руху — знижують швидкість до 30, 10, 5 кілометрів, вимикають фари, і чекають проведення контрольно-пропускних дій.

Ви розумієте, що лише знаходячись у стані край важкого алкогольного сп’яніння, можна було не побачити дорожньої обстановки та здійснити прямий наїзд на особу, яка виконувала функції по організації порядку руху. Також у суді був приведений такий факт, що кепка Бондаренка знаходилась на відстані 50 метрів від удару. Тобто в момент удару вона була збита, і він ще стільки ж метрів рухався разом із тілом. Швидкість була за межами допустимої.

— Чи вже відомо, яка саме була ця швидкість?

- Наразі є експертиза, що це було понад 60 кілометрів у момент зіткнення. При тому, що обмеження там від 30 до 5 кілометрів, після чого знак «Стоп». Тим паче, звертає увагу поведінка підозрюваного та його сторони. У суді першої інстанції родичі Вадима зовсім не почули вибачень, співчуття, не була запропонована з боку Тандира якась допомога у похованні, відшкодуванні. Захист зайняв тактику, яка повністю не визнає провини у скоєнні злочину. Що підозрюваний, що захист заявляють на очевидні речі, що такого не було, ми не знаємо, як то сталось, і ми нічого не порушували. Оскільки особа не визнає провину, вона відразу після вчинення аварії почала чинити дії щодо перешкоди встановленню істини.

Йде шалений тиск на експертів, що роблять алкотест, аби вони намалювали «негативний» результат

Олексій Тандир відмовився від проходження експрес-тесту на приборі «Драгер». Виникає питання чому? Якщо ти тверезий, то в чому було питання на камеру та під фіксацію надати результати? В мене на це відповіді нема.

Судове засідання

Чому Тандир відмовився здати зразки крові та біоматералів під час свого перебування у клініці «Соціотерапії»? Ба більше, заявив, що вона начебто не сертифікована. При цьому навіть до цьому часу в апеляції захист намагався ввести в оману суд, роблячи посилання на недійсний наказ від 2021 року. Мовляв, заклад не входить до переліку тих, які можуть здійснювати освідування. Але при цьому не враховують, що вже у 2022 році наказом Департаменту охорони здоров'я Києва ця клініка була внесена до переліку організацій, які проводять освідування.

Якщо ти тверезий за кермом, бачиш, що внаслідок твоїй дій загинула людина при виконанні своїх обов’язків, чому ти не надав зразки? Все просто. Щоби затягнути час і дочекатись допоки рівень алкоголю під впливом часу не зменшиться чи дане питання не буде вирішене у позазаконний спосіб. І таких фактів у цій справі чимало! Як те, що у апеляції йшлось про те, що Тандир такий правильний, що жодного разу не порушував правила дорожнього руху і не перевищував швидкість. Але знову таки питання — а у ДТП він потрапив на своєму автомобілі? А якщо він їздить не на своєму й камери фіксують перевищення, то кому штрафи приходять? Іншій людині. Тобто він використовував у своїй діяльності машину, котра належить іншій особі і неможливо відслідкувати, хто за кермом.

— Це машина його родичів?

— Так.

— Вже минув місяць як Вадим загинув. І досі нема результатів тестів на алкоголь у підозрюваного. Як так?

- Це також нас бентежить і факт може розцінюватись як результат можливого впливу на відповідні органи, які здійснюють експертне дослідження. Одразу з декількох джерел отримали інформацію про спробу «вирішення» суддею Олексієм Тандиром, який підозрюється у скоєнні ДТП, питання з експертною установою з метою отримання потрібного йому висновку про відсутність у крові алкоголю в момент вбивства військовослужбовця. Саме такий висновок може бути покладено в основу перекваліфікації дій Тандира на менш тяжку статтю чи для звільнення від кримінальної відповідальності.



Наразі перевіряємо цю інформацію та у випадку підтвердження, негайно ініціюємо розслідування корупційних дій експертів та правоохоронців, які допомагали фальсифікувати матеріали експертизи та приховувати цей зухвалий злочин. Ми з Денисом Шевченком звернулися до судово-медичної експертизи з листом, у якому просимо пояснити, чому так довго роблять аналізи і чи є тиск.

— А зазвичай скільки часу чекають на такі результати?

— Протягом тижня зазвичай, а той раніше, вони є. Звертаємо увагу, що зразки у Тандира довелось брати під впливом рішення суду. Слідство вимушено було звертатись до нього. Чого особа, яка заявляє, що не вживали спиртне, робила такі перешкоди суду?! Це свідчить про недобросовісну поведінку, спробу ухилитись від покарання за інкримінований злочин.

— А камери зафіксували, з якою швидкістю рухався суддя?

— Так, наразі нам відомо, що проведена експертиза, яка встановила факт порушення режиму швидкості на даному блокпості. Факт доведено.

— Аварія сталась вже під час комендантської години?

— Де-факто за три хвилини до її початку. Але на цей час вже потоку машин по проспекту Перемоги не було, знаки обмеження швидкості там постійно.

— В одному з репортажів колег односельчани Тандира стверджували, що він любить випити й їздити після цього за кермом. Що вам відомо про це?

- Нам надали інформацію, з ким він був, де та що робив. Люди телефонували і розповідали, що він любив випити, його бачили за кермом напідпитку, але юридично зрозуміло, що це ніде не фіксували. Сторона захисту стверджує, що на тій ділянці освітлення погане. Воно перемикається о 12 ночі. В нас є записи, що світло працювало на 100%. Є записи з бодікамер працівників поліції, що видно, що видимість відмінна. Неможливо не побачити людину. А ще ж Вадим знаходився у відбиваючому жилеті, поруч блок, знаки. Якщо Тандир це не побачив, то скільки він тоді випив?!



Як би вони не намагались уникнути кримінальної відповідальності, права родини Вадима будуть захищені. Подяка за це й журналістам, які пишуть правду. Й дякуємо тим, хто відгукнувся на наш заклик, підтримав родину воїна. Єдиний, хто не відгукнувся — сам Тандир.

Раніше «ФАКТИ» писали, що народний депутат насмерть збив пішохода на Львівщині.

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