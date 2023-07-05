Смертельна ДТП на Полтавщині: мікроавтобус з військовими потрапив в аварію, є загиблий та постраждалі

Український військовий загинув у ДТП, яка сталася зранку 4 липня поблизу Пирятина на Полтавщині.

Як повідомляє Суспільне, загиблий був пасажиром мікроавтобуса, де окрім нього, перебувало ще четверо військовослужбовців. Транспортний засіб з не встановлених наразі причин з’їхав за межі проїзної частини і перевернувся,

Інші пасажири отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Їхній стан оцінюється як стабільний, середньої тяжкості, вони при свідомості, повідомили медики.

Своєю чергою речник територіального управління Держбюро розслідувань Олександр Білка заявив, що ДБР вже розслідує обставини аварії мікроавтобуса. Досудове розслідування відбувається за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України «Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, навесні вже на Хмельниччині водій збив насмерть двох військових та поліцейську.

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