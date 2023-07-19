Родичі не вірять в самогубство: на Дніпропетровщині за дивних обставин обірвалося життя військового
У військовій частині Нацгвардії № 3036, що у Дніпропетровській області, за загадкових обставин загинув контрактник Богдан Говорухін. За версією керівництва частини, він наклав на себе руки.
Про це розповіла сестра загиблого Марина Говорухіна у Facebook, а пізніше — і батько.
За їх словами, з військової частини повідомили, що чоловікові «стало погано… він пішов у бліндаж і застрелився».
Але після того, як рідним доставили тіло загиблого, вони побачили зламані ніс та вуха, синці на обличчі, а також прямокутний синець на руці, ймовірно, від приклада автомата.
Тепер тіло Богдана мають ексгумувати, щоб зафіксувати ушкодження.
Рідні Богдана також зазначили, що хлопець служив майже три роки, про конфлікти з побратимами не розповідав, а також не скаржився на психологічні проблеми.
У військовій частині тим часом почали службове розслідування.
Нагадаємо, що навесні ДБР повідомило про розслідування дивного самогубства начальника прикордонної застави на українсько-білоруському кордоні, яке сталося на місці наїзду на міну місцевого тракториста.452