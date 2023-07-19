Гидкий вчинок тенісистки викликав у її суперниці-чемпіонки панічні атаки: скандальне відео

Чемпіонка Australian Open-2019 та US Open-2021 у парному розряді, знаменита китайська тенісистка Чжан Шуай (45-е місце у світовому рейтингу) знялася з ґрунтового турніру категорії WTA 250 у Будапешті в ході матчу першого кола через панічну атаку, спричинену конфліктом із суперницею (548-ю ракеткою світу з Угорщини Амаріссою-Кіарою Тот) та з суддями.

Скандал вибухнув за рахунку 5:5 та 30:30 у першому сеті, коли лінійний арбітр після удару китаянки помилково зафіксував аут, хоча відеоповтор показав, що м'яч влучив у лінію. Чжан Шуай намагалася оскаржити рішення, проте суддя на вежі погодилася з думкою колеги.

34-річна Шуай мала намір покликати супервайзера після наступного розіграшу, але її 20-річна суперниця Тот підійшла до спірної позначки і навмисно затерла її, попри протести Чжан. Вчинок опонентки обурив китаянку, вона знову почала суперечку з суддями, але даремно. При цьому конфлікт супроводжувався вигуками та сміхом угорських уболівальників, які підтримували місцеву тенісистку.

У підсумку Чжан Шуай програла розіграш і за рахунку 5:6 взяла медичний тайм-аут. Спортсменка звернулася за допомогою через панічні атаки, вона просто не могла дихати. У результаті китаянка в сльозах відмовилася від продовження поєдинку. А Тот в цей момент святкувала з піднятими руками перемогу.

Огидний вчинок угорської тенісистки викликав обурення в тенісному світі. Багато знаменитих гравців у Twitter заступилися за незаслужено постраждалу китаянку і не шкодують «компліментів» на адресу Тот.

«У мене нуль поваги до Тот після цього. Нуль! З глузду з'їхати. Мені так прикро за Шуай. Тот „виграла“ це очко і „виграла“ цей матч, але її репутація зруйнована», — заявила австралійська тенісистка Дар'я Савілл (у дівоцтві — Гаврилова). «Премія за неспортивну поведінку року присуджується Амаріссі Тот», — вважає полька Урсула Радваньська. «Цілком огидна поведінка. Шуай краща за багатьох із нас, тому що вона потиснула руку судді і цій дівчині», — вважає австралійка Айла Томлянович.

Прокоментувала скандальну ситуацію і сама постраждала китаянка. «Усі зусилля на тренуваннях марні. Коли намагаєшся потрапити якомога ближче до лінії, потрапляєш, а кажуть, що аут… Я люблю вас, усіх, хто підтримує мене і залишається на моєму боці», — написала Чжан Шуай.

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