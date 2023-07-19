«Вона не хотіла б, щоб ридали»: чоловік Руслани Писанки розповів, як пережив рік без коханої

Вже минув рік з дня смерті телеведучої та акторки Руслани Писанки, життя якої забрав рак. Чоловік зірки Ігор Ісаков поділився спогадами про кохану дружину та розповів, як для нього пройшов перший рік без неї.

Руслана Писанка дуже любила готувати, і однією з її коронних страв був борщ. Тому в перші роковини Ігор Ісаков вирішив, що пригощатиме друзів саме цією стравою за фірмовим рецептом дружини.

«Найкращий на смак, який я колись куштував взагалі. Коли вона готувала борщ, це була завжди міні вистава», — розповів Ігор в програмі «ЖВЛ представляє».

Чоловік поділився, останнім часом дружина все рідше йому сниться, але досі він подумки радиться з нею. Особливо, коли довелося відбудовувати зруйновану вогнем частину їхнього дому.

«Після обстрілів були значні коливання електроенергії і сталася пожежа. Вигоріла наша гончарна майстерня. Весь час ставлю собі таке питання: „Сподобалась би Русі ця частина, яка зараз з'явилася в нашому будинку?“ І трохи навіть собою пишаюся. Думаю, що сподобалось би це місце навіть більше, ніж те, що було раніше», — каже чоловік.

Після смерті коханої Ігор Ісаков намагається відпускати її зі своїх думок, але зізнається, поки що це не вдається.

«Впевнений, що точно вона не хотіла б, щоб ридали. Так, я продовжую жити, але рецепту, як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити, його немає. Мабуть, потрібен час», — зазначив Ісаков.

Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя у липні минулого року в Німеччині, де проходила лікування. За кордоном акторка перенесла дві операції. Проте втручання не принесло бажаного результату.

У серпні минулого року прах привезли до Києва.

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