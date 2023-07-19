Держрезерв замовив тушкованку у фірми-прокладки із переплатою у понад 75 млн грн

Держрезерв провів закупівлю м’ясних консервів зі свинини та яловичини на загальну суму у понад 315 млн грн. Участь у ньому взяли лише два учасники, і перемогла фірма-прокладка, якій чиновники хочуть переплати понад 75 млн грн, свідчать дані Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі 1,3 млн банок тушкованки зі свинини становила 159,5 млн грн. Завершився аукціон на ціні 156 млн грн, або 120 грн — банка (525 г).

Консерви з яловичини у кількості теж 1,3 млн Держрезерв закупить за 159, 98 млн грн, або 123 грн за банку (525 г).

Перемогла у тендері фірма-прокладка, яка не має власних виробничих потужностей ТОВ «ЕМІ ОН». За даними «Наші гроші», вона афільована до родини колишнього СБУшника часів Януковича Андрія Кміта, чиї фірми й раніше продавали харчування у втридорога українським тюрмам.

Оскільки ТОВ «ЕМІ ОН» не виробляє консерви самостійно, то закупить їх для перепродажу у ТОВ «ВКФ «СПЕЦПРОЕКТ» (Тернопільська область), про що йдеться у поданих учасником документах, опублікованих в Prozorro.

При цьому, продукція «СПЕЦПРОЕКТУ» за банку тушкованки зі свинини вроздріб коштує насправді 80,75 грн (а не 120 грн), за банку тушкованки з яловичини — 105 грн (а не 123 грн).

На кількості у 2,6 млн банок переплата за ці консерви з державного бюджету, а власне коштів Мінекономіки, складе понад 75 млн грн.

Схема організації самого тендеру теж має ознаки сумнівності. Як повідомили у Держрезерві, накопичення матеріальних цінностей (у цьому випадку консервів) Агентство здійснює відповідно до спеціально прийнятої нової секретної постанови КМУ, що була погоджена Мінекономіки. Вказану постанову тільки-но затвердили 30.06.23 року, але оголошення про скандальний консервний тендер Держрезерв опублікував у своїх планах 29.06.23 року, тобто за день до появи постанови, згідно з якою здійснена закупівля.

Попри це, у самому Держрезерві кажуть, що нібито «немає підстав для переоголошення» цього тендеру.

Як відомо, саме Мінекономіки на чолі з Юлією Свириденко є головним розпорядником держкоштів, яким приймається рішення щодо відкриття асигнувань спеціального фонду державного бюджету на закупівлі Держрезерву.

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