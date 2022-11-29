На випадок блекауту буде чим перекусити: м’ясні консерви з овочами та рисом

За словами кулінарки Любові Головач-Грициної, така тушкованка стане чудовим варіантом, коли світла довго не буде у ваших оселях. Її можна вживати самостійно, або ж додавати як гарнір до інших страв.

«На 1 л банку беремо 9 ст. л. рису, промиваємо, на 10 хв заливаємо кропом, зціджуємо. 300 г м'яса (яловичина або свинина) стушкувати на 2 ст. л. олії з морквою та цибулею. Посолити, поперчити за смаком. На дно банки викласти 3 ст. л. рису, м'ясо, рис, м'ясо, рис. Поверх 1 ч. л. солі і заливаємо киплячою водою на 2 см вище рису».

Дно каструлі вистилаємо кількома шарами рушника, складаємо банки і в каструлю заливаємо воду на ¾ висоти банки. По потребі воду доливаємо.

«Перший день стерилізуємо 3 години з моменту закипання, стишуючи температуру у каструлі до легко булькання. Охолонути залишаємо у каструлі. Через 24 години стерилізуємо 1,5 години. Ще через 24 години 40 хвилин. Закатуємо. Залишаємо охолонути. Зберігаємо в холодному темному місці».

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