«Укрзалізниця» збільшує термін попереднього продажу квитків на «гірські шатли» до Карпат

«Укрзалізниця», яка з травня працює за літнім графіком, збільшує термін попереднього продажу квитків на потяги зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти та Рахова.

Тепер пасажири зможуть купувати квитки на будь-який рейс до кінця липня. Раніше продаж квитків на ці регіональні рейси здійснювався за 10 днів до дати відправки.

«Крім того, поїзд № 810/809 Львів — Рахів — Львів продовжить курсування і після закінчення ремонту на дільниці, і доступний в продажу на 20 днів вперед», — повідомили в компанії.

В «Укрзалізниці» також нагадали графік поїздів у Карпати зі Львова:

- поїзд № 810/809 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35. З 1 серпня цей поїзд продовжить курсування цим же графіком щодня;

- поїзд № 816/815 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15;

- поїзд № 816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів», нагадали у компанії.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» запустила нічний Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Харків.

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