У червні залізниця переходить на літній графік руху: що зміниться

З 10 червня «Укрзлізниця», яка вимушено реагує на пошкодження залізничних колій під час ракетних атак, запроваджує новий графік руху потягів на літній сезон. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, запроваджуються нові рейси — потяг № 40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славсько до Берегово, а також потяг № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси.

Нові рейси

Ще два потяги Укрзалізниці з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

№ 13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний);

№ 234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград.

Чотирьом потягам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

№ 43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ — до Черкас;

№ 105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до/зі станції Суми;

№ 63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до/зі Львова;

№ 53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до/із Запоріжжя.

Також буде зменшено час на шляху прямування для понад 35 потягів, зокрема, № ¾ Запоріжжя — Ужгород, № 15/16 Харків — Ясіня, № 17/18 Харків — Ужгород, № 29/30 Київ — Ужгород, № 749/750 Київ — Чоп, Ужгород, № 779/780 Київ — Суми, № 790/789−792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.

Нагадаємо, днями стало відомо про ще одну новацію від залізничників — «жіночі» купе.

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