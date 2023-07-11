«Укрзалізниця» призначила новий «Інтерсіті+» на одному з найбільш популярних маршрутів: який графік руху

«Укрзалізниця», яка втрапила в новий скандал, з 16 липня запускає нічний Інтерсіті+ № 720/719 за маршрутом Київ — Харків. Рейс є тимчасовим і здійснюватиметься до 9 серпня включно, зазначає прес-служба оператора.

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Поїзд № 720 відправлятиметься з Києва по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.

В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд № 719 відправлятиметься по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

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Зверніть увагу, що з 19 липня розклад поїзда буде дещо скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Нагадаємо, що в кінці травня «Укрзалізниця» оголосила про перехід на літній сезон і запуск нових поїздів № 40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України, а також № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси.



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