«Нам не треба брати участь»: пригожин вперше звернувся до своїх найманців у Білорусі та озвучив плани

18 липня борт засновника чвв «Вагнер» євгенія пригожина вчетверте після невдалого заколоту проти російського керівництва прилітав до Білорусі з росії. Там вже базується значна частина його найманців. А 19 липня у Мережі з'явилося відео, на якому пригожин вітає своїх бойовиків на території Білорусі. Зокрема, він заявив, що вони займатимуться підготовкою білоруської армії.

«Ми гідно воювали. Ви зробили для росії дуже багато. Зараз те, що відбувається на фронті, — це ганьба, в якій нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе за повною програмою. Тому прийнято рішення, що ми перебуватимемо в Білорусі якийсь час», — заявив пригожин на відео.

Далі ватажок найманців розповідає, що за цей час вони зроблять із білоруської армії «другу армію світу», а якщо буде потрібно, то «заступляться» за них.

«Готуємось, підвищуємо свій рівень, і в новий шлях, до Африки і, можливо, повернемося до СВО (так росія називає війну проти України.- Авт .) у той момент, коли будемо впевнені, що нас не змусять осоромити самих себе і наш досвід», — сказав пригожин.

Він також попросив найманців звернути увагу, що білоруси зустріли їх «не лише як героїв, а й як братів».

Судячи з відео, воно було записане пізно увечері. євгеній пригожин цілком міг бути у цей час у наметовому таборі чвк «вагнер» у селі Цель, куди прибувають колони найманців, а після свого виступу перед ними він міг повернувся до Мачулищ і полетіти до росії.

Нагадаємо, з 11 липня колони найманців чвк «вагнер» почали переміщатися на територію Республіки Білорусь. Лише минулої доби до РБ попрямували три колони найманців. Загалом за цей час на білоруську територію перекинули вже щонайменше 2000 «вагнерівців», повідомляє проєкт «Беларускі Гаюн».

При цьому білоруське міністерство оборони стверджувало, що найманці нібито обмінюватимуться досвідом із військовослужбовцями РБ. В армії сформували три загони спецпризначення. Найманці пригожин повинні поділитися з ними військовим досвідом. Згодом повідомили про початок навчань тероборони, у яких також беруть участь «вагнерівці».

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