«Вороги путіна можуть наблизитись до його крісла»: аналітик про реакцію кремлівського диктатора на заколот пригожина

Після невдалого заколоту групи Вагнера доля низки російських генералів стала невизначеною. Військовий аналітик Sky Шон Белл пояснив, як диктатор-вбивця відреагував на заколот і що це означає.

За його словами, автократичні диктатори завжди покладалися на своїх вищих військових командирів і боялися їх. Військові перевороти можуть бути швидкими й жорстокими та зазвичай не закінчуються мирною відставкою диктатора.

Як наслідок, реакцією радянських часів на невдале повстання була б зачистка цілої низки вищого військового командування, щоб усунути будь-яку тривалу загрозу й послужити чітким уроком для тих, хто прийде їм на зміну. Але замість цього реакція путіна на заколот пригожина виявилася в кращому випадку приглушеною, а в гіршому — нерішучою.

«Війна росії в Україні йде не за планом, а військові сили не виправдали довоєнних очікувань, — говорить Шон Белл. — Заяви пригожина про некомпетентність і корумпованість вищого військового командування, ймовірно, не стали несподіванкою для пана путіна, але його можливості виглядають дещо обмеженими. Його пріоритетом номер один є збереження влади, і він явно цінує лояльність більше, ніж компетентність. Протягом останніх 11 років генерал герасимов є начальником генерального штабу збройних сил росії, а сергій шойгу — міністром оборони. путін явно цінує їхню лояльність, особливо коли він намагається краще зрозуміти, які елементи його збройних сил були причетні до заколоту пригожина. Заміна герасимова та шойгу може підвищити оперативну ефективність росії, але це може призвести до того, що вороги путіна наблизяться до його владного крісла».

Шон Белл впевнений: путін працює через своїх вищих військових командирів, щоб вичистити тих, хто міг бути причетним до заколоту.

«Генерал суровікін, вочевидь, мав тісні стосунки з пригожиним, і це не випадково, що його відтоді ніхто не бачив, можна лише уявити собі його долю. Однак військова машина путіна виявилася небездоганною. Підозрілість і страх проникають в усі рівні армії, навіть у кремль, оскільки наслідки невдалого заколоту пригожина продовжують даватися взнаки. Позиція пана путіна, можливо, й не є неспроможною, але в ній починають з'являтися тріщини», — зазначив аналітик.

Як раніше писали «ФАКТИ», на першій після заколоту пригожина нараді у шойгу не було ключових генералів.

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