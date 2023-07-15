«вагнер» у Білорусі: українські прикордонники підтвердили пересування найманців

15 липня до Білорусі прибула велика колона чвк «Вагнер». Вона складалася з військової техніки та особового складу. Скоріш за все, вони розмістилися на території наметового табору у с. Ціль, що під Осиповичами. Про це повідомила білоруська моніторингова група «Бєралуські Гаюн». За даними паблика, в колоні було мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, «буханки» і мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувала ДАІ Білорусі.

«Сьогодні вранці, 15 липня, помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність факторів зазначає, що це колона чвк „вагнер“, яка вночі в'їхала до Білорусі з рф у районі Кричева. Далі вони пройшли» через Рогачов у бік Бобруйска і потім — на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона чвк «вагнер» рухається до наметового табору в селі Цель", — йдеться у повідомленні.

Згодом державна прикордонна служба України підтвердила появу в Білорусі окремих груп пвк «вагнер». Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

«Як ми повідомляли раніше, враховуючи заяви та риторику білоруського керівництва у питанні прийому російських найманців та облаштування місць для їх розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж таки з'являться. Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатимуться окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщуються з території росії.

У свою чергу, ми продовжуємо відслідковувати цю ситуацію, щоб розуміти всі місця, де вони дислокуватимуться, яка кількість їх буде і які завдання вони виконуватимуть", — сказав Демченко.

Раніше ЗМІ повідомили, що ватажок чвк «вагнер» євген пригожин міг перебувати на території одного з таборів, побудованих для «вагнерівців». Так, у мережі з'явилося фото людини, схожої на пригожина, яка сидить у спідній білизні на ліжку в наметі.

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка чвк «вагнер» євгена пригожина наприкінці червня, в кремлі повідомили про передислокацію найманців на території Білорусі.

27 червня самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підтвердив прибуття в країну євгена пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Однак Лукашенко підкреслив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував будівництво наметового табору недалеко від Осиповичів у Могилевській області Білорусі.

11 липня у міноборони білоруси заявили, що вагнерівці навчатимуть армію рб воювати.

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