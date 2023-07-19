Монатік вперше розповів, де живе його дружина з синами і коли вони повернуться до Києва

Дмитро Монатік, який через війну, як і багато українців, переживає розлуку з родиною, вперше зізнався, де зараз мешкають його дружина та сини. За словами артиста, він постійно перебуває в Україні, їздить з концертами містами, підтримує військових та бере участь у благодійних заходах, а Ірина з Платоном та Данилом зупинилися в Англії. Там діти ходять до школи.

Проте Дмитро каже, що прийняли непросте для себе рішення — бути усім разом, в Києві.

«Ми прийняли зважене чітке рішення, що родина повертається до України і сини будуть навчатися в Києві. Так як я мріяв колись», — зізнався Дмитро в інтерв’ю Славі Дьоміну в його програмі «Слава+».

Дмитро пояснив, що переживають за ментальне здоров’я дітей, їхню безпеку. Та попри все, вирішили проходити і складні і хороші часи разом.

За словами артиста, вони будуть жити в своїй квартирі в Києві, а не в заміському будинку. Так буде простіше й швидше діставатися до школи. Ірина та Дмитро вже поговорили про це з хлопцями і домовилися, як поводитись під час повітряної тривоги.

Раніше Дмитро зустрічався з синами під час концерту у Мадриді. Артист каже, що йому дуже тяжко вкотре переживати розлуку. Проте вони постійно на зв’язку, щовечора разом грають в комп’ютерні ігри.

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