«Ми не бачилися цілу вічність»: Монатік не стримав сліз, розповідаючи про розлуку з дітьми

Популярний артист Дмитро Монатік, який пояснив, чому виступав у рф після 2014 року, не стримав сліз, розповідаючи про розлуку з дітьми. Наразі дружина співака Ірина, разом із синами — семирічним Данилом та п’ятирічним Платоном — перебувають за кордоном. Дмитро повернувся до України, та час від часу бачиться з родиною, коли приїздить до Європи для участі в благодійних концертах. Про це він розповів в інтерв’ю Маші Єфросініній.

Монатік каже, що дуже переживає через те, що не бачить, як ростуть його діти, що не може бути поруч. Артист телефонує дружині по 6−7 разів на день, проте все одно сумує.

«Мені здається, що ми не бачилися цілу вічність. Вони приїжджали на мої концерти, малі танцювали під „Мріяти не шкідливо“. Але кожне розставання сьогодні — це як суцільна імпровізація. Тому й здається, що на вічність розлучаєшся, бо не звик. Раніше ти їдеш у тур і ти чітко знаєш, куди ти повернешся, хто на тебе чекає, де чекає. Це інше почуття. Сьогодні ти не знаєш, коли ви побачитеся. І цю імпровізацію я ненавиджу… Війна страшна штука», — сказав Монатік.

Він каже, що разом із дружиною розповідають дітям про війну й про те, чому вони не можуть повернутися до дому.

«Зараз, коли ми бачимося, вони запитують: «Тату, коли ми знову побачимось? Через місяці два?» Таке складне питання завжди. Вони знають, що таке війна. Вони знають, що росія руйнує наші міста, вбиває наших людей, наших дітей. Щоразу, коли ми не разом, це складно. Ми пояснюємо: «Ви повинні зрозуміти, що нам ще дуже пощастило, бо у багатьох людей взагалі не стало чи дітей, чи батьків, а ми живі… сьогодні», — сказав Дмитро і не зміг стримати сліз.

Марії довелося заспокоювати співрозмовника.

Раніше Дмитро Монатік розповів, як його змінила війна. Також артист випустив новий альбом та вразив емоційним кліпом, в якому показав переживання, близькі кожному українцю.

Фото instagram.com/monatik_official

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