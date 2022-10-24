«Кожна зустріч така особлива і незабутня»: сини Монатіка розчулили публіку на концерті в Мадриді

Популярний артист Дмитро Монатік, який сумує за своїми синами через тривалі розлуки, розчулив прихильників, показавши чуттєву зустріч з хлопчиками. Даня и Платон разом з мамою Іриною приїхали на концерт зіркового батька до Мадриду, а в фіналі вибігли до нього на сцену.

Дмитро зізнався, що виступ в Іспанії став для нього особливим, хлопці розчулили і його і глядачів у залі. Коли хлопчики вийшли на сцену, глядачі вибухнули гучними оплесками.

«Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимось, і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені», — поділився Монатік в Інстаграм.

Раніше Дмитро Монатік розповів, чому після 2014 року виступав у рф, та як його змінила війна.

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