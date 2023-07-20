Змусять сміятися будь-кого: найкращі забавні фото тварин від фіналістів фотоконкурсу Comedy Pet Photography

Підбито проміжні підсумки міжнародного конкурсу комічних фото тварин Comedy Pet Photography. Його заснувала група ентузіастів на чолі з професійними фотографами Полом Джойнсон-Гіксом та Томом Суллемом. Як повідомляє британська газета The Guardian, журі конкурсу склало шортлист фіналістів. Переможців назвуть 11 серпня.

Ці світлини змусять посміхатися та сміятися будь-кого. Тому «ФАКТИ» вирішили не чекати на оголошення лауреатів, а надати читачам можливість познайомитися з усіма фіналістами й самим визначити фаворитів. А заразом — підняти настрій собі та своїм близьким.

«Долоносна подія»

«Гавкіт»

"Штрафний удар"

«Ось воно, джерело щастя»

«Голкіпер Бідуль»

«Не спускай м'яч з ока»

«З'явлення»

«Кульбаба Едгара»

«Моя морда, коли я дуже хочу сказати «привіт»

«Летючий пудель»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у престижному конкурсі World Press Photo переміг український фотограф Євген Малолєтка.

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