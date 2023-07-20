Змусять сміятися будь-кого: найкращі забавні фото тварин від фіналістів фотоконкурсу Comedy Pet Photography
Підбито проміжні підсумки міжнародного конкурсу комічних фото тварин Comedy Pet Photography. Його заснувала група ентузіастів на чолі з професійними фотографами Полом Джойнсон-Гіксом та Томом Суллемом. Як повідомляє британська газета The Guardian, журі конкурсу склало шортлист фіналістів. Переможців назвуть 11 серпня.
Ці світлини змусять посміхатися та сміятися будь-кого. Тому «ФАКТИ» вирішили не чекати на оголошення лауреатів, а надати читачам можливість познайомитися з усіма фіналістами й самим визначити фаворитів. А заразом — підняти настрій собі та своїм близьким.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у престижному конкурсі World Press Photo переміг український фотограф Євген Малолєтка.102