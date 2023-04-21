Переможець фотоконкурсу Sony відмовився від нагороди: його знімок був створений нейромережею

Підсумки престижного міжнародного фотоконкурсу Sony World Photography Award спричинили цьогорічний скандал і гостру дискусію в ЗМІ та соцмережах. Імена переможців було оголошено минулого тижня. Серед них опинилася робота німця Бориса Ельдагсена під назвою «Псевдомнезія: Електрик» (Pseudomnesia: The Electrician). Чорно-білий знімок є портретом двох жінок з помітною різницею у віці, але дуже схожих.

Ельдагсен несподівано публічно відмовився від присудженого йому призу. Фотохудожник із Німеччини зізнався, що ця робота була створена штучним інтелектом (AI).

Борис подякував журі конкурсу за те, що вони відзначили представлену ним роботу. «Це історичний момент. Найбільше мене тепер цікавить, чи виникли хоч у когось із суддів підозри про участь AI у створенні знімка?» — з іронією запитує у своїй заяві Ельдагсен.

«У таких конкурсах зображення, створені AI, не можуть на рівних конкурувати зі звичайними фотографіями. Це просто різні сутності. AI — це не фотографія. Тому від нагороди я відмовляюся», — наголосив німецький художник.

Ельдагсен додав, що цілями його шахрайства були перевірка роботи членів журі конкурсу та початок широкої дискусії про майбутнє фотографії як мистецтва.

Прес-секретар Всесвітньої організації фотографії визнав, що Борис від самого початку згадував про використання штучного інтелекту у своїй конкурсній роботі.

«У відкритій творчій категорії, в якій брав участь цей знімок, вітаються різного роду експериментальні підходи до створення зображень, від ціанотипії та рентгенографії до передових цифрових практик», — зазначив прес-секретар.

«Тому, після нашого листування з Борисом і наданих ним гарантій, ми визнали, що його заявка відповідає критеріям для участі в цій категорії. Заявку прийняли», — пояснив він. Тепер організація вирішила призупинити співпрацю з Ельдагсеном.

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