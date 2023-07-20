Волонтерка і громадська діячка Марія Берлінська, яка є засновницею «Центру підтримки аеророзвідки», пояснила, чим загрожує вкладання коштів у серіали, а не у закупівлю БПЛА для армії України.

«Всім, хто вперто продовжує наполягати, що ніяких «Ланцетів» не існує, — пише Марія Берлінська. — Що все це просто ІПСО ворога. І що дуже потрібно зараз міняти герби, ремонтувати музеї Голодомору на півмільярда гривень, купляти барабани, перекладати бруківку etc.

Бо ж «має бути баланс, бо це зважена позиція, бо за що ми тоді воюємо» та інша пафосна дичина.

Плюс громади не можуть використовувати ці кошти на дрони. Можуть. Там де толкові керівники завжди знаходиться вихід. І деякі громади вже почали закупляти «Мавіки» на Прозорро.

Просто спитайте бійця, у якого в підрозділі нема дронів, а завтра йти в атаку. Йому зараз дрон з тєпліком чи щоб серіал зняли? Просто гляньте кількість спаленої техніки ударними дронами.

Нашої техніки, разом з людьми. Тільки за останні дні. Звісно ворог інформаційно може пробувати гіперболізувати. Під час війни це робить кожна сторона, у війні важливо майстерно вводити противника в оману.



Але є факти — «Ланцети», FPV, та інші системи знищують сотні одиниць нашої техніки. І виробництво ударних дронів справді щодня нарощується.

Це не привід панікувати. Це привід усвідомити, що якщо ми вливаємо сотні мільйонів в серіали, герби, музеї в той час, як фронт благає про тисячі дронів, то герби нас чекають двоголові, серіали про «мєнтов», а в музеях висітимуть «Пушкін да Сталін».

Це привід нам всім разом активно щодня думати — як нам захистити технологіями тих, хто захищає нас. Бо якщо здати зараз їх, проміняти на герби і барабани — ми втратимо їх, вони закінчаться і тоді прийдуть за нами. За всіма нами, за тими хто не втече.

Йдуть найважчі бої, загиблих і поранених тисячі, в лічені дні. Має бути елементарна совість. Це не привід боятись ІПСО ворога, це привід зрозуміти, чому у нас досі немає системної державної політики в галузі БПЛА від Міністерства оборони. Це привід вийти із зони дії пропаганди і сконтактувати нарешті з реальністю.

Зрозуміти, що ми поки, об'єктивно програємо війну. Ресурсно, математично. Це привід всіма силами зберігати своїх".

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