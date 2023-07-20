«путін дав мені зрозуміти ще 2004 року, що планує захопити Україну, але Захід проігнорував мої попередження», — Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, таємно передав британській газеті The Times лист, в якому стверджує: ще 2004 року путін ясно дав йому зрозуміти, що має намір захопити Україну.

Саакашвілі попередив Захід про агресивні плани російського президента, проте його інформацію було проігноровано.

У своєму листі, який опублікувала The Times, політик уточнює: про свої територіальні амбіції путін розповів йому під час їхньої першої зустрічі у кремлі.

«Про все, що він робить сьогодні, путін більш-менш ясно дав мені зрозуміти на першій же нашій зустрічі», — пише Саакашвілі. Він стверджує, що після москви відразу вирушив з візитом до Берліна. У столиці Німеччини президент Грузії розповів про те, що почув у кремлі, канцлеру ФРН.

Тоді цю посаду обіймав Герхард Шредер. На жаль, Шредер відомий своїми особистими стосунками із путіним. Він був однією з головних рушійних сил у проштовхуванні проєкту «Північний потік» — будівництва газопроводів дном Балтійського моря. Після відставки колишній канцлер швидко отримав місце у раді директорів «Роснєфті» та увійшов до наглядової ради «Газпрому». Він зберігав ці «хлібні» посади до травня 2022 року. У перші дні війни Шредер засудив напад росії на Україну, але не розірвав своїх зв'язків із москвою.

«Тому немає нічого дивного в тому, що Шредер одразу доніс на мене путіну», — пише Саакашвілі.

2008 року росія вторглася на територію Грузії. Саакашвілі продовжував марно говорити про небезпеку, яку становить путін.

«Коли я попереджав Захід про путіна, мене ігнорували як неврівноваженого та озлобленого психа», — стверджує колишній президент Грузії.

Свій арешт Саакашвілі також пояснює російською експансією. За його словами, керівна партія Грузії «Грузинська мрія» зробила все, щоб повернутися до зони впливу кремля. І винен у цьому її засновник та справжній лідер Бідзіна Іванішвілі. Саакашвілі стверджує, що бізнесмен Іванішвілі «винен путіну». Жодних доказів цьому в листі не наводиться, зазначає The Times.

Британське видання повідомляє, що Саакашвілі тепер важить 60 кг, тобто наполовину менше, ніж раніше. «Очевидно, що моя справа — це частина масштабнішої гібридної війни», — стверджує політик у своєму листі.

Нагадаємо, ще на початку квітня Саакашвілі надіслав американському виданню Politico листа, в якому заявив, що помирає в ув'язненні.

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